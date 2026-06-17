Il pallone Adidas Trionda ci permette di entrare dentro la storica tripletta di Lionel Messi contro l'Algeria. Il chip Connected Ball ha registrato il primo gol da 21 metri, con una velocità di 109,4 km/h e un effetto di 0,8 metri. Ma non sono gli unici dati sorprendenti delle tre reti con cui l'argentino ha raggiunto Miroslav Klose al primo posto della classifica marcatori all time dei Mondiali

La tecnologia Connected Ball integrata nell'Adidas Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026, permette di ricostruire nel dettaglio la tripletta storica segnata da Lionel Messi contro l'Algeria. Il sensore registra in tempo reale ogni movimento del pallone e misura dati come distanza, velocità, rotazione ed effetto delle conclusioni. Il primo gol è arrivato con un tiro da 21 metri che ha raggiunto i 109,4 km/h. Messi ha calciato con il piatto per chiudere la traiettoria: la rotazione massima di 16,8 giri al secondo ha prodotto un effetto laterale di 0,8 metri, rendendo il pallone più difficile da leggere per il portiere.