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Messi, incredibile tripletta in Argentina-Algeria ai Mondiali: uno dei gol a 109 km/h!

i dati

Il pallone Adidas Trionda ci permette di entrare dentro la storica tripletta di Lionel Messi contro l'Algeria. Il chip Connected Ball ha registrato il primo gol da 21 metri, con una velocità di 109,4 km/h e un effetto di 0,8 metri. Ma non sono gli unici dati sorprendenti delle tre reti con cui l'argentino ha raggiunto Miroslav Klose al primo posto della classifica marcatori all time dei Mondiali

MONDIALI NEWS LIVE

La tecnologia Connected Ball integrata nell'Adidas Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026, permette di ricostruire nel dettaglio la tripletta storica segnata da Lionel Messi contro l'Algeria. Il sensore registra in tempo reale ogni movimento del pallone e misura dati come distanza, velocità, rotazione ed effetto delle conclusioni. Il primo gol è arrivato con un tiro da 21 metri che ha raggiunto i 109,4 km/h. Messi ha calciato con il piatto per chiudere la traiettoria: la rotazione massima di 16,8 giri al secondo ha prodotto un effetto laterale di 0,8 metri, rendendo il pallone più difficile da leggere per il portiere.

messi

Ha segnato in tutti i modi: dentro la tripletta di Messi

Completamente diverso il secondo centro, un tap-in da 8,7 metri partito a 71,2 km/h. Per completare la tripletta, invece, Messi ha calciato da 17,5 metri, raggiungendo i 106,9 km/h e una rotazione massima di 6,6 giri al secondo. In questo caso ha aperto il piatto per privilegiare la precisione, indirizzando il pallone nell'angolino basso. Con questi gol, Messi ha raggiunto Miroslav Klose a quota 16 nella classifica dei migliori marcatori dei Mondiali.

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