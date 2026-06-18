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Mondiali, Khusanov travolge il cameramen in Uzbekistan-Colombia e poi... viene ammonito!

la ricostruzione

Momenti di apprensione durante Uzbekistan-Colombia, terminata 3-1 per i sudamericani. Al 33' Khusanov, dopo un intervento in ritardo su Luis Diaz vicino alla linea laterale, ha perso l'equilibrio ed è finito violentemente contro un cameraman. L'operatore è rimasto a terra dolorante a una gamba e alla caviglia, costringendo l'arbitro a fermare il gioco e a far intervenire i medici. E poi è arrivato il cartellino giallo...

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L'esordio mondiale dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato segnato anche da un episodio insolito avvenuto nel primo tempo della sfida contro la Colombia. Con il risultato ancora sullo 0-0, Khusanov è intervenuto in ritardo su Luis Diaz nei pressi della linea laterale. Dopo aver colpito l'attaccante colombiano, il difensore del Manchester City non è riuscito a interrompere la propria corsa. Ha perso l'equilibrio ed è finito addosso a un cameraman sistemato a bordo campo, facendolo cadere violentemente. L'operatore è rimasto a terra dolorante alla gamba e alla caviglia e  l'arbitro ha sospeso la partita per alcuni minuti. Khusanov, visibilmente preoccupato, è rimasto vicino al cameraman per sincerarsi delle sue condizioni. Una volta ripreso il gioco, il difensore uzbeko ha ricevuto il cartellino giallo, ovviamente non per il "fallo" sull'operatore, del tutto involontario, ma per il precedente intervento su Luis Diaz.

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