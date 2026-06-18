Mondiali 2026, probabili formazioni di oggi

Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar
L'ottava giornata dei Mondiali vedrà in campo altre otto squadre. Le prime a essere impegnate saranno Repubblica Ceca e Sudafrica (18.00), seguite da Svizzera-Bosnia Erzegovina (21.00). Nella notte, poi, sarà il turno di Canada-Qatar (00.00) e Messico-Corea del Sud (03.00). Le probabili formazioni
- GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-SUDAFRICA, giovedì 18 giugno ore 18:00
- GRUPPO B: SVIZZERA-BOSNIA, giovedì 18 giugno ore 21:00
- GRUPPO B: CANADA-QATAR, venerdì 19 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO A: MESSICO-COREA DEL SUD, venerdì 19 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)
- REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Hranac, Chaloupek, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick. Ct. Hasek
- SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Adams, Mbatha; Appollis, Mokoena, Moremi; Foster. Ct. Hugo Broos
- SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi. Ct. Yakin
- BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic. Ct. Barbarez
- CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; J. David, Larin. Ct. Marsh
- QATAR (4-5-1): Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali. Ct. Lopetegui
- MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. Ct.Aguirre
- COREA DEL SUD (3-4-2-1): S Kim; H Lee, M Kim, G Lee; Seol, Hwang, Paik, T Lee; K Lee, J Lee; Son. Ct. Myunb-Bo