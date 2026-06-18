Mondiali 2026, probabili formazioni di oggi

 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar

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L'ottava giornata dei Mondiali vedrà in campo altre otto squadre. Le prime a essere impegnate saranno Repubblica Ceca e Sudafrica (18.00), seguite da Svizzera-Bosnia Erzegovina (21.00). Nella notte, poi, sarà il turno di Canada-Qatar (00.00) e Messico-Corea del Sud (03.00). Le probabili formazioni

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