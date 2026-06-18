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Dopo il vantaggio iniziale di Munoz e il pari di Fayzullaev, nel secondo tempo, al minuto 65’, la Colombia si riporta avanti grazie alla sua stella: dopo l’assist del primo tempo, Luis Diaz riceve palla al limite dell’area e di piatto calcia. Il portiere Yusupov uzbeco la tocca ma non riesce a trattenere il pallone che finisce in porta. È il primo gol dell’attaccante del Bayern in un Mondiale