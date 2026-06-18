 Uzbekistan-Colombia 1-3 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica | Sky Sport
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Uzbekistan-Colombia 1-3: risultato, gol, statistiche, classifica del match dei Mondiali

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Sconfitta al debutto per il Ct italiano della nazionale uzbeca, ko 1-3 contro la Colombia: nella seconda partita del gruppo K, quello di Congo e Portogallo, i ‘Cafeteros’ trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz, poi nella ripresa l’Uzbekistan si illude pareggiando con Fayzullaev. Ma al 65’ arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campaz. Colombia sola in testa al girone

TABELLINO E STATISTICHE -GHANA-PANAMA 1-0NEWS MONDIALI LIVE

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