Il Brasile vince 3-0 contro Haiti e vola in testa al girone C. "Più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa", ha dichiarato Ancelotti in conferenza. Si ferma Raphinha per infortunio, ma Neymar ci sarà contro la Scozia. "Si unirà al gruppo lunedì, e sarà pronto per la partita contro la Scozia", assicura il Ct

Il Brasile vince la sua prima partita al Mondiale . 3-0 ad Haiti (firmato Vinicius Jr e due volte Da Cunha) al termine di una prestazione completa dei verdeoro. "In termini di intensità è stata una buona partita. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare, e miglioreremo per essere pronti per la fase a eliminazione diretta ", ha dichiarato Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine del match.

Ancelotti sulla Scozia: "Ha creato problemi al Marocco"

Un Brasile in crescita rispetto alla prestazione offerta contro il Marocco, come sottolineato dallo stessto Ancelotti: "Era quello che ci aspettavamo da questa partita: più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa". Ora la testa va all'ultima partita del girone, decisiva per difendere il primo posto nel gruppo C e guadagnare un tabellone più favorevole: "Vogliamo prepararci bene per la partita. La Scozia ha le sue caratteristiche e ha creato problemi al Marocco. Dobbiamo concentrarci sulla partita, restare calmi e lucidi", ha ribadito il Ct.