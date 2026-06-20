Brasile-Haiti, Ancelotti: "Partita completa". E su Neymar: "Ci sarà con la Scozia"brasile
Il Brasile vince 3-0 contro Haiti e vola in testa al girone C. "Più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa", ha dichiarato Ancelotti in conferenza. Si ferma Raphinha per infortunio, ma Neymar ci sarà contro la Scozia. "Si unirà al gruppo lunedì, e sarà pronto per la partita contro la Scozia", assicura il Ct
Il Brasile vince la sua prima partita al Mondiale. 3-0 ad Haiti (firmato Vinicius Jr e due volte Da Cunha) al termine di una prestazione completa dei verdeoro. "In termini di intensità è stata una buona partita. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare, e miglioreremo per essere pronti per la fase a eliminazione diretta", ha dichiarato Carlo Ancelotti in conferenza stampa al termine del match.
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Ancelotti sulla Scozia: "Ha creato problemi al Marocco"
Un Brasile in crescita rispetto alla prestazione offerta contro il Marocco, come sottolineato dallo stessto Ancelotti: "Era quello che ci aspettavamo da questa partita: più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa". Ora la testa va all'ultima partita del girone, decisiva per difendere il primo posto nel gruppo C e guadagnare un tabellone più favorevole: "Vogliamo prepararci bene per la partita. La Scozia ha le sue caratteristiche e ha creato problemi al Marocco. Dobbiamo concentrarci sulla partita, restare calmi e lucidi", ha ribadito il Ct.
Infortunio per Raphinha, ma Neymar...
Intanto, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Raphinha che ha dovuto lasciare il campo per Rayan a causa di una problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Buone notizie invece dall'infermeria, con Neymar pronto al suo debutto mondiale. "Sabato si allenerà individualmente, poi si unirà al gruppo lunedì, e sarà pronto per la partita contro la Scozia", assicura Ancelotti.