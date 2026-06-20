La Germania batte soffrendo la Costa D'Avorio 2-1 e si qualifica per i sedicesimi di finale. Rotondo 5-1 dell'Olanda sulla Svezia. Nella notte punto storico delCuraçao: finisce 0-0 con l'Ecuador. In campo Tunisia-Giappone. Oggi torna in campo la Spagna dopo la brutta figura contro Capo Verde, opposta all'Arabia Saudita. Poi toccherà anche a Belgio, Uruguay ed Egitto. Tutte le notizie e gli aggiornamento LIVE
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Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
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Doku salta Belgio-Iran: infezione respiratoria
Jeremy Doku non sarà a disposizione del Belgio per la partita contro l'Iran a Los Angeles, in campo alle 21. L'attaccante del Manchester City è alle prese con un'infezione respiratoria, definita non grave dalla federazione belga, che ha chiarito come al momento sia questo l'unico motivo della sua assenza. Il giocatore ha iniziato una cura antibiotica e lo staff medico proverà a recuperarlo per l'ultima gara del girone contro la Nuova Zelanda.
De La Fuente: "Yamal sta bene. Ci sarà qualche cambio"
De la Fuente prepara Spagna-Arabia Saudita, in campo alle 18, e apre a qualche cambio dopo lo 0-0 contro Capo Verde: "Non ci sono dubbi, bisogna solo chiarire alcuni concetti. Vedremo se saranno necessari dei cambi: credo di sì, qualcuno. Non perché qualcuno abbia fatto meglio o peggio, ma perché può portarci cose diverse". Su Lamine Yamal, possibile titolare, il ct ha spiegato: "Sta bene. L'importante è che sia tornato e abbia voglia di fare qualcosa di importante". Non ci sarà invece Victor Muñoz: "Non si è sentito bene, dobbiamo lasciarlo riposare un po'. Dopo una grande stagione è venuto al Mondiale invece di andare a Ibiza con gli amici".
Brasile, Raphinha salta la Scozia: lesione alla coscia destra
Arrivano notizie negative per il Brasile di Carlo Ancelotti. Gli esami a cui si è sottoposto Raphinha hanno confermato una lesione muscolare alla parte posteriore della coscia destra. L'esterno della Seleçao salterà la partita contro la Scozia, ultima gara della fase a gironi, ma non sarà tagliato dalla lista dei convocati. Raphinha resterà con il gruppo e seguirà un protocollo di trattamento intensivo sotto la supervisione dello staff medico della nazionale brasiliana. L'obiettivo è provare a recuperarlo per la fase a eliminazione diretta, qualora il Brasile dovesse qualificarsi ai sedicesimi.
Room Mvp di Curaçao-Ecuador
Chi sono gli altri giocatori che hanno vinto il premio di 'migliore in campo' in questo Mondiale
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Pareggio storico per Curaçao: finisce 0-0 con l'Ecuador
Eloy Room para tutto e regala il primo punto storico ai Mondiali per Curaçao
Room para tutto: Ecuador-Curaçao finisce 0-0Vai al contenuto
Mariani sarà l'arbitro di Colombia-Repubblica Democratica del Congo
Prosegue il Mondiale di Maurizio Mariani. Dopo l'ottimo esordio in Arabia Saudita-Uruguay, l'arbitro italiano è stato designato per Colombia-Repubblica Democratica del Congo, partita del gruppo K in programma il 23 giugno.
Cosa sta succedendo al Portogallo?
Nel VIDEO, il nostro inviato Gianluigi Bagnulo ci racconta le ultime ore decisamente caotiche nel ritiro del Portogallo dopo le parole di Joao Neves su Cristiano Ronaldo: "Lo dobbiamo solo ringraziare, ma ora dobbiamo pensare alla squadra, siamo tutti uguali". Il centrocampista è stato bersagliato sui social dai fan di CR7, mentre è circolata anche una presunta risposta della fidanzata, poi rivelatasi fake. Ronaldo ha provato a chiudere il caso pubblicando una foto di squadra, Neves compreso, con il messaggio: "Sempre uniti".
Rimonta della Germania sulla Costa d'Avorio: è ai 16esimi
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La Germania passa, doppio Undav: Costa d'Avorio koVai al contenuto
Iran, la Casa Bianca valuta una deroga per Seattle
La Casa Bianca sta valutando una modifica alle restrizioni di viaggio imposte all'Iran durante i Mondiali. Al momento la nazionale può entrare negli Stati Uniti solo il giorno prima delle partite e deve poi rientrare subito a Tijuana, in Messico, dove ha il proprio ritiro. In vista della sfida del 27 giugno a Seattle, però, le regole potrebbero cambiare: la città dista tre ore di volo dal Messico, a differenza di Los Angeles. Andrew Giuliani, direttore della task force della Casa Bianca per i Mondiali, ha confermato "discussioni" in corso: "Vogliamo assicurarci che la squadra iraniana abbia l'opportunità di venire qui e competere, senza compromettere la nostra sicurezza nazionale".
Le pagelle di Olanda-Svezia
A Houston finisce 5-1 per l’Olanda: doppiette di Brobbey e Gakpo più sigillo finale di Summerville per gli uomini di Koeman. Brilla anche Dumfries con due assist. Inutile la rete svedese di Elanga, si salva anche Isak nonostante la goleada orange.
Le pagelle di Olanda-Svezia 5-1Vai al contenuto
L'Olanda ne fa 5 alla Svezia: doppiette per Brobbey e Gakpo
Prima vittoria al Mondiale per l'Olanda. Doppiette per Brobbey, titolare a sorpresa, e Gakpo. A segno anche Summerville, inutile il sigillo di Elanga.