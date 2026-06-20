De la Fuente prepara Spagna-Arabia Saudita, in campo alle 18, e apre a qualche cambio dopo lo 0-0 contro Capo Verde: "Non ci sono dubbi, bisogna solo chiarire alcuni concetti. Vedremo se saranno necessari dei cambi: credo di sì, qualcuno. Non perché qualcuno abbia fatto meglio o peggio, ma perché può portarci cose diverse". Su Lamine Yamal, possibile titolare, il ct ha spiegato: "Sta bene. L'importante è che sia tornato e abbia voglia di fare qualcosa di importante". Non ci sarà invece Victor Muñoz: "Non si è sentito bene, dobbiamo lasciarlo riposare un po'. Dopo una grande stagione è venuto al Mondiale invece di andare a Ibiza con gli amici".