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Brasile, si ferma Raphina per infortunio. Ma Ancelotti recupera Neymar per la Scozia

brasile

Prima vittoria al Mondiale per il Brasile (3-0 ad Haiti) ma Ancelotti perde Raphinha per infortunio: lesione femorale al bicipite della coscia destra. Gli esami accerteranno l'entità del problema. Intanto per l'ultima gara della fase a gironi contro la Scozia, il Ct recupera Neymar: "Da lunedì sarà con la squadra"

BRASILE-HAITI 3-0, LE PAGELLE

Il Brasile trova la prima vittoria al Mondiale contro Haiti ma perde Raphinha. L'attaccante del Barcellona è uscito al 40' del primo tempo per un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nelle prossime ore, dopo gli accertamenti medici, si capirà meglio l'entità del problema. Una situazione che preoccupa Carlo Ancelotti in vista dell'ultima gara della fase a gironi contro la Scozia. "È un peccato che Raphinha si sia infortunato. Spero non sia nulla di grave, così potrà restare con noi", ha detto Vinicius Jr dopo la partita.

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Intanto Ancelotti recupera Neymar

Per quanto riguarda, invece, l'infortunio di Neymar, arrivano buone notizie. La stella del Santos ci sarà contro la Scozia. Ad annunciarlo è stato proprio Carlo Ancelotti: "Neymar si allenerà individualmente ancora sabato. Lunedì sarà con la squadra e sarà pronto per la partita contro la Scozia". Un rientro importante, sia a livello tecnico che per lo spogliatoio. "Averlo in squadra è fondamentale per tutti noi. È il mio idolo e mi ha sempre sostenuto molto. Spero che torni per la prossima partita e ci aiuti durante tutto il torneo ", ha dichiarato sempre nel post partita Vinicius Jr dopo la vittoria per 3-0 contro Haiti.

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