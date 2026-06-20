Jeremy Doku non sarà a disposizione del Belgio per la partita di stasera con l'Iran a Los Angeles. L'esterno del Manchester City è alle prese con un'infezione respiratoria: la notizia è stata confermata dalla federazione con un comunicato. Il problema non è considerato grave e Doku ha iniziato una cura antibiotica per provare a rientrare contro la Nuova Zelanda. Intanto continua il dibattito sulla sua volontà di lasciare il ritiro a inizio luglio per assistere alla nascita del primo figlio

Jeremy Doku salterà Belgio-Iran, in programma stasera alle 21, a causa di un'infezione respiratoria, come confermato dalla federazione belga. Il problema non è considerato grave, ma l'esterno del Manchester City ha iniziato una cura antibiotica e proverà a recuperare per l'ultima partita del girone contro la Nuova Zelanda. La sua assenza arriva in un momento già molto discusso. Doku aveva annunciato la volontà di lasciare il ritiro a inizio luglio per assistere alla nascita del primo figlio, prevista tra la prima e la seconda settimana del mese e potenzialmente in concomitanza con eventuali quarti di finale del Belgio. La scelta ha aperto un dibattito, soprattutto dopo le critiche della giornalista dell'Equipe France Pierron, che ha definito "inaccettabile" l'idea di lasciare la squadra durante un Mondiale e ha aggiunto che durante il parto "i padri non servono a niente". Parole molto discusse, mentre la federazione ha chiarito che l'assenza contro l'Iran è legata soltanto al problema respiratorio.