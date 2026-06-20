Brasile-Haiti 3-0: doppietta Cunha e Vinicius Jr, infortunio Raphinha. Classifica Gruppo C
Il Brasile di Ancelotti non fallisce l'obiettivo: contro Haiti finisce 3-0 con la doppietta di Cunha e il gol di Vinicius Jr. L'unica nota stonata per i verdeoro è l'infortunio di Raphinha, costretto a uscire nel finale del primo tempo: nelle prossime ore gli esami per capire l'entità
- Al 24’ Brasile in vantaggio: Vinicius Jr dalla sinistra lascia partire un tiro improvviso, il portiere di Haiti Placide respinge, sul pallone arrivano Delcroix e Cunha, con il tocco decisivo del brasiliano nel contrasto e rimpallo tra i due. Proteste di Haiti per un presunto fallo del brasiliano su Delcroix
- Al 36’ il raddopio brasiliano: Paquetà recupera palla a centrocampo e scarica per Vinicius Jr che serve un filtrante per Cunha che con il sinistro insacca sul primo palo
- Il 3-0 del Brasile arriva nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Ancora una volta Paquetà, tra i migliori in campo, serve in verticale e in velocità Vinicius Jr che davanti a Placide è implacabile con un rasoterra in diagonale
- Il Ct del Brasile viene ripagato dalla scelta: Cunha titolare, doppietta e soprattutto un grande lavoro su tutto il fronte d'attacco e non solo, come dimostra la sua heatmap
- Come si vede dalla heatmap, Vinicius Junior ha rispettato il compito assegnato sulla fascia sinistra, dimostrandosi il giocatore più pericoloso e con più fantasia offensiva
- Una prestazione, quella di Vini Jr, che gli è valsa il premio di MVP. Seconda statuetta in due partite per il brasiliano. Chissà se raggiungerà Messi come numero di premi in un singolo Mondiale...
- Le brutte notizie per Ancelotti arrivano da Raphinha: l'attaccante del Barça è stato costretto a uscire al 40' per un infortunio muscolare. Nelle prossime ore si capirà l'entità ma il giocatore è uscito dal campo (al suo posto Rayan) con uno sguardo decisamente sconsolato