Mondiali 2026, calendario e partite di oggi 21 giugnoday 11
Undicesimo giorno dei Mondiali 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, domenica 21 giugno, e la notte tra domenica e lunedì. Si parte alle 18 con Spagna-Arabia Saudita, poi alle 21 toccherà a Belgio-Iran. Nella notte italiana spazio a Uruguay-Capo Verde a mezzanotte e a Nuova Zelanda-Egitto alle 3. Qui calendario e programma
Possono già arrivare dei verdetti importanti dal Mondiale che continua con quattro sfide tra oggi e la notte italiana. La giornata si apre alle 18 con Spagna-Arabia Saudita, match del Gruppo H in programma all'Atlanta Stadium. Alle 21 sarà poi il turno di Belgio-Iran, gara del Gruppo G che si giocherà al Los Angeles Stadium.
Le partite della notte
Nella notte, orario italiano, si giocheranno le altre due partite. A mezzanotte toccherà a Uruguay-Capo Verde, sfida valida per il Gruppo H. Alle 3, invece, Nuova Zelanda ed Egitto scenderanno in campo al BC Place di Vancouver per il Gruppo G.
Mondiali, le partite in programma oggi
GRUPPO H: SPAGNA-ARABIA SAUDITA, domenica 21 giugno ore 18:00
GRUPPO G: BELGIO-IRAN, domenica 21 giugno ore 21:00
GRUPPO H: URUGUAY-CAPO VERDE, lunedì 22 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)
GRUPPO G: NUOVA ZELANDA-EGITTO, lunedì 22 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)