Undicesimo giorno dei Mondiali 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, domenica 21 giugno, e la notte tra domenica e lunedì. Si parte alle 18 con Spagna-Arabia Saudita, poi alle 21 toccherà a Belgio-Iran. Nella notte italiana spazio a Uruguay-Capo Verde a mezzanotte e a Nuova Zelanda-Egitto alle 3. Qui calendario e programma