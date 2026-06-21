Raphinha, infortunio muscolare: out con la Scozia

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Brasile, per Raphinha infortunio muscolare: out contro la Scozia

Mondiali

Infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra per l'attaccante del Brasile. Salterà la sfida contro la Scozia, in programma mercoledì 24 giugno. "Seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile" il comunicato della federazione verdeoro

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L'attaccante titolare del Brasile di Ancelotti ai Mondiali 2026, Raphinha, ha riportato un infortunio muscolare nel corso della partita vinta contro Haiti per 3 a 0 venerdì a Philadelphia. Lo riferisce la Federcalcio brasiliana (Cbf) in una nota in cui si afferma che "Raphinha si è sottoposto sabato a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra". Non si fa riferimento a una data per il rientro del giocatore precisando solo che "seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile". Nel match contro Haiti il numero 11 aveva avvertito un dolore poco dopo il secondo gol ed era stato sostituito da Rayan. Durante le cure mediche, l'attaccante del Barcellona ha mostrato preoccupazione parlando con Rodrigo Lasmar, medico della nazionale, ed è stato deciso quindi di sottoporre il giocatore a uno studio medico più approfondito. Raphinha è il titolare inamovibile della nazionale ma si prevede che non potrà scendere in campo nella partita contro la Scozia di mercoledì 24, una circostanza che potrebbe aprire una nuova opportunità oltre che per Rayan anche per Endrick, richiestissimo dai tifosi verdeoro.

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