Alireza Beiranvand è stato il simbolo dello 0-0 dell'Iran contro il Belgio. In una partita dominata dai portieri, il numero uno iraniano ha stretto i denti dopo uno scontro iniziale che aveva fatto temere la sostituzione, poi è diventato decisivo con diverse parate decisive. Per lui un'altra pagina mondiale: nel 2018 parò un rigore a Cristiano Ronaldo, nel 2022 uscì per un trauma cranico contro l'Inghilterra. Guarda il VIDEO con la sua storia

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