I quattro minuti in cui Maradona ha scritto il suo capolavoro

Tra l’atto geniale e controverso della "mano de Dios" e la bellezza estatica del "gol del secolo" passano solo 240 secondi. Quelli che bastano a Diego, il 22 giugno 1986, per dimostrare al mondo tutto il suo genio artistico
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