L'Uruguay non va oltre il 2-2 contro Capo Verde e centra il secondo pareggio consecutivo dopo l'Arabia Saudita e ora dovrà vedersela contro la Spagna. Capo Verde conferma invece le belle impressioni fatte all'esordio proprio con gli spagnoli e conquista il meritato secondo punto nel girone H. Dopo il vantaggio di Pina su punizione la rimonta del'Uruguay è maturata nel primo tempo con Araujo e Canobbio. Il pareggio nella ripresa di Varela dopo un errore del tandem Olivera-Muslera
- Su una punizione dalla distanza, Capo Verde ha trovato il gol dell'1-0. Sul punto di battuta si presenta Kevin Pina che, con sicurezza, ha calciato direttamente in porta. Un tiro violentissimo, che ha trovato impreparata la barriera avversaria e ha sorpreso Muslera
- Pina ha trovato la rete al primo tiro in porta della sua squadra. Cecchino
- Quella di Kevin Pina è una rete che però passerà alla storia per una nazione intera. Si tratta infatti del primo gol segnato da Capo Verde ai Mondiali
- Nonostante lo svantaggio, l'Uruguay non si è disunito e ha continuato a spingere. Non a caso al 44' è arrivata la rete di Maxi Araujo, che è stato il più rapido di tutti a ribattere la palla in rete dopo un palo. Secondo gol per lui in due partite giocate
- In pieno recupero è arrivato anche il gol del sorpasso. Araujo stavolta veste i panni dell'assist-man e di testa appoggia il pallone a Canobbio, solo davanti a Vozinha. Facile il tocco del 2-1
- Un errore imperdonabile per l'Uruguay porta al pareggio di Capo Verde. Disimpegno folle del "napoletano" Olivera e uscita senza senso di Muslera che permette al subentrato Hugo Varela di festeggiare il 2-2