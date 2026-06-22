L'Uruguay non va oltre il 2-2 contro Capo Verde e centra il secondo pareggio consecutivo dopo l'Arabia Saudita e ora dovrà vedersela contro la Spagna. Capo Verde conferma invece le belle impressioni fatte all'esordio proprio con gli spagnoli e conquista il meritato secondo punto nel girone H. Dopo il vantaggio di Pina su punizione la rimonta del'Uruguay è maturata nel primo tempo con Araujo e Canobbio. Il pareggio nella ripresa di Varela dopo un errore del tandem Olivera-Muslera