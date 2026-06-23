Francia-Iraq, fulmini a Philadelphia: le news sul meteo al Lincoln Financial Field LIVE
Sospesa dopo 45' Francia-Iraq a causa dell'annunciata tempesta (anche di fulmini) che si è abbattuta sul Lincoln Financial Field. Il protocollo negli Stati Uniti è molto rigido: in caso di fulmine rilevato entro 13 km dallo stadio la partita viene sospesa subito. Le news in diretta
Le previsioni di Weather Channel per i prossimi minuti
Secondo Weather Channel, dopo le 20.15 dovrebbero terminare le precipitazioni sul Lincoln Finalcial Field
L'ufficialità dell'orario di ripresa
Il tutto mentre Francia e Iraq continuano il riscaldamento. Sì, di piovere piove ancora parecchio...
Momenti di lunghi attesa per i tifosi
Al Lincoln Financial Field, momenti di lunghi attesa per i tifosi: eccone un gruppo dentro il tunnel in attesa del termine dell' "attività elettrica" in campo
Squadre in campo
Sotto la forte pioggia di Filadelfia, le squadre sono rientrate in campo per il riscaldamento prima della ripresa del secondo tempo di Francia-Iraq.
01.50 inizia il secondo tempo di Francia-Iraq
Le squadre sono pronte a rientrare in campo alle 01.30, con il fischio di inizio del secondo tempo fissato per le 01.50 ora italiana
Squadre pronte a rientrare per il riscaldamento
Come da protocollo, nel timer da 30 minuti per valutare l'attività elettrica nel raggio di 8 miglia e la conseguente decisione di riprendere o meno la partita, i giocatori hanno 15 minuti a disposizione per un ulteriore riscaldamento. Le squadre sono pronte a rientrare
Nuovo aggiornamento tra 20 minuti
Secondo quanto riporta The Athletic, ci sarà un nuovo aggiornamento in merito alle condizioni climatiche tra 20 minuti
Riprende a piovere a Filadelfia
A Filadelfia ha ricominciato a piovere forte e i temporali persistono nella zona. Slitta ancora la ripresa di Francia-Iraq
Iraq, il vice allenatore: "Siamo ancora in partita"
Il vice allenatore dell'Iraq, René Meulensteen, ha commentato così la prestazione della sua squadra all'intervallo: "Ovviamente la qualità di Kylian Mbappé. Stiamo affrontando giocatori di livello mondiale, e loro non ne hanno uno, ne hanno cinque o sei. Dopo il gol di Mbappé, non abbiamo concesso grandi occasioni, quindi siamo ancora in partita. Dobbiamo assicurarci di rimanere in partita anche all'inizio del secondo tempo".
Serviranno anche 15 minuti per il riscaldamento
30 minuti senza attività elettrica nel raggio di 8 miglia (13 chilometri). Questo è il protocollo in atto negli Usa per Francia-Iraq. Devono trascorrere 15 minuti senza fulmini prima che i giocatori possano tornare in campo, dopodiché saranno concessi 15 minuti per il riscaldamento.
Le previsioni meteo nei prossimi minuti
Non smetterà la pioggia nei prossimi minuti. La pioggia potrebbe riprendere dalle 19.30 a Filadelfia (1.30 italiane)
Deschamps: "Servirà un altro riscaldamento prima di ripartire"
Sospesa da più di un'ora Francia-Iraq. Riguardo all'orario di ripresa della partita e alla concentrazione dei suoi giocatori, Didier Deschamps ha parlato e Bein Sports: "Ho smesso di dare loro aggiornamenti perché cambia ogni 30 secondi. Vedremo, a seconda del tempo necessario e se ci saranno fulmini o meno... Stiamo aspettando, e poi l'importante è avere abbastanza tempo per far ripartire le cose. Servirà quasi fare un altro riscaldamento, sperando che non si fermi di nuovo... "
Rischio anche a Los Angeles...
Anche a Los Angeles la situazione non è serenissima. Il Governatore ha dichiarato lo stato di emergenza per un incendio di una fabbrica di prodotti alimentari divampato 5 giorni fa e non ancora domato. La qualità dell’aria viene monitorata continuamente ma molte squadre hanno sollevato perplessità sulle partite al SoFi Stadium. Al momento la zona non è interessata ma si respira un po’ di tensione. La prossima partita sarà il 25 giugno: Stati Uniti-Turchia.
Più di un'ora di attesa
Tra i 15 minuti dell'intervallo e la sospensione per le condizioni climatiche avverse, Francia-Iraq è ferma da più di un'ora...
La partita rimane sospesa
Le condizioni per riprendere il gioco non ci sono ancora. Non tanto per la pioggia, con lo stadio che si sta riempiendo ma la Fifa e l'organizzazione di Filadelfia si sono prese ancora 20 minuti per decidere sulla presenza di fulmini nel raggio di 8 miglia (13 chilometri circa).
Stadio che si sta riempiendo
Migliorano le condizioni climatiche a Filadelfia. I tifosi stanno tornando ai rispettivi posti, con le nuvole che si stanno schiarendo sopra lo stadio.
Un rischio calcolato dagli Usa
Il rischio è quello di partite posticipate all’infinito, con l’impossibilità di spostarle al giorno dopo si conosceva già dall’inizio del Mondiale ovviamente. Oggi in Francia-Iraq per la prima volta - al dodicesimo giorno di mondiale - il protocollo è stato attuato.
Tornano i primi tifosi sugli spalti
Dopo più di 20 minuti, alcuni tifosi stanno tornando sugli spalti ai loro posti. A breve è atteso un aggiornamento sulle condizioni metereologiche.
La situazione meteo a Filadelfia
Alle 00.40 sarà questa la situazione climatica sopra lo stadio di Filadelfia. Per valutare la ripresa del match o meno, vengono presi in considerazione gli eventi che agiscono nel raggio di 8 miglia (13 chilometri circa).
Tra 20 minuti un nuovo aggiornamento
L'organizzazione a Filadelfia ha fatto sapere che tra 20 minuti ci sarà un nuovo aggiornamento meteo sulla situazione, e di conseguenza sulla possibilità e le tempistiche di ripresa di Francia-Iraq.
Non c'è un limite di tempo
Non esiste un limite di tempo prestabilito per l'annullamento della partita. La Fifa valuta ogni caso specifico.
Ogni nuovo fulmine il conteggio di azzera
Il conteggio dei 30 minuti di sospensione prima della ripresa della partita si azzera ogni volta che viene registrato un nuovo fulmine entro 8 miglia (circa 13 chilometri).
Giocatori negli spogliatoi e tifosi al coperto
Dopo l'annuncio della sospensione, tutti i giocatori devono lasciare il campo mentre i tifosi devono ripararsi al coperto. Gli spalti dello stadio di Filadelfia sono vuoti in questo momento viste le condizioni climatiche.
Cosa dice il regolamento
Il protocollo adottato dalla National Oceanic & Atmospheric Administration è molto rigido: se viene rilevato un fulmine entro 8 miglia (circa 13 chilometri) dallo stadio, la partita viene sospesa subito, come è successo in Francia-Iraq. I giocatori devono rientrare negli spogliatoi e parte un conto alla rovescia di 30 minuti. La gara può riprendere solo se in quel periodo non vengono registrati altri lampi.
Sospesa Francia-Iraq
La gara si è fermata a fine primo tempo sul risultato di 1-0 per Les Bleus, avanti con gol di Mbappé. Pioggia e fulmini a Filadelfia hanno fatto sì che le squadre non sono ancora uscite dagli spogliatoi