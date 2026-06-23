Sospesa da più di un'ora Francia-Iraq. Riguardo all'orario di ripresa della partita e alla concentrazione dei suoi giocatori, Didier Deschamps ha parlato e Bein Sports: "Ho smesso di dare loro aggiornamenti perché cambia ogni 30 secondi. Vedremo, a seconda del tempo necessario e se ci saranno fulmini o meno... Stiamo aspettando, e poi l'importante è avere abbastanza tempo per far ripartire le cose. Servirà quasi fare un altro riscaldamento, sperando che non si fermi di nuovo... "