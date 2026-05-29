Francia-Iraq, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il successo sul Senegal per 3-1, la Francia vuole blindare la qualificazione e affronta l'Iraq che, a sua volta, è stato travolto dalla Norvegia 4-1. Deschamps con Digne in difesa, gioca Koné a centrocampo e Barcola insieme al trio composto da Mbappé, Dembelé e Olise. Arnold si affida a Hussein come terminale offensivo. Allerta fulmini a Filadelfia. Calcio d'inizio alle 23
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps
IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Ismael, Al-Ammari; Bayesh, Zidane Iqbal, Qasem; Hussein. Ct. Arnold
Cosa succede in caso di fulmini: la norma
Come riportato da L'Équipe, il protocollo adottato negli Stati Uniti è molto rigido: se viene rilevato un fulmine entro 13 chilometri dallo stadio, la partita viene sospesa subito. I giocatori devono rientrare negli spogliatoi e parte un conto alla rovescia di 30 minuti. La gara può riprendere solo se in quel periodo non vengono registrati altri lampi.
La formazione dell'Iraq in grafica
La formazione della Francia in grafica
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La formazione della Francia sul profilo Twitter della federazione
Francia, le scelte di formazione
Deschamps cambia qualcosa rispetto alla gara con il Senegal: in campo Digne e Koné. Davanti, insieme a Mbappé, giocano Olise, Dembelé e Barcola. Rabiot dal 1'
Le formazioni ufficiali
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps
IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Ismael, Al-Ammari; Bayesh, Zidane Iqbal, Qasem; Hussein. Ct. Arnold
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Francia e Iraq.
Ai Mondiali Francia sempre vittoriosa contro squadre asiatiche
I due precedenti della Francia ai Mondiali contro squadre della Federazione calcistica dell'Asia occidentale si sono conclusi entrambi con una vittoria: 4-1 contro il Kuwait nel 1982 e 4-0 contro l'Arabia Saudita nel 1998.
Iraq vittorioso in due delle ultime quattro gare contro avversarie europee
L'Iraq ha vinto due delle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni contro avversarie europee (1 pareggio, 1 sconfitta), tante vittorie quante ne aveva ottenute nelle precedenti 16 (8 pareggi, 6 sconfitte).
La Francia ha perso le ultime due gare contro squadre asiatiche
Dopo aver evitato la sconfitta in ognuno dei primi 13 confronti contro avversarie asiatiche in tutte le competizioni (11 vittorie, 2 pareggi), la Francia ha perso gli ultimi due senza segnare (0-1 sia contro la Cina che contro il Giappone).
Iraq sempre sconfitto ai Mondiali
L'Iraq ha perso tutte le quattro partite disputate finora ai Mondiali e potrebbe diventare la prima nazionale asiatica a subire una sconfitta in ognuna delle prime cinque gare giocate nella storia del torneo.
Francia a caccia della seconda vittoria in due gare per la quarta volta di fila
Dopo la vittoria per 3-1 contro il Senegal nella prima giornata, la Francia punta a vincere le prime due partite di un Mondiale per la quarta edizione consecutiva, un traguardo raggiunto in precedenza solo in una delle 13 partecipazioni alla competizione (1998).
Iraq in gol con la Norvegia con l'unico tiro in porta effettuato
L'Iraq ha segnato con il suo unico tiro nello specchio contro la Norvegia nella prima giornata; solo l'Algeria ha registrato meno conclusioni nello specchio tra i gruppi A-J nel match d'esordio in questo Mondiale (zero contro l'Argentina).
Mbappé raggiunge le 100 presenze con la Francia
Se dovesse scendere in campo, Kylian Mbappé raggiungerà le 100 presenze con la Francia; solo tre giocatori hanno segnato più del capitano dei Bleus ai Mondiali: Ronaldo (15), Lionel Messi e Miroslav Klose (16).
Hussein a caccia del secondo gol di fila ai Mondiali
Ayman Hussein ha segnato l'unico gol dell'Iraq nella sconfitta della prima giornata contro la Norvegia; prima di questa edizione, solo due giocatori asiatici sono riusciti a segnare in entrambe le prime due presenze ai Mondiali: Fuad Anwar dell'Arabia Saudita e Junichi Inamoto del Giappone
Olise ha preso parte a 4 reti nelle ultime 2 gare con la Francia
Michael Olise ha preso parte a quattro reti nelle ultime due presenze con la Francia (tre gol, un assist), lo stesso numero di partecipazioni registrate nelle precedenti 10 partite con i Bleus; il giocatore potrebbe inoltre andare a segno o fornire un passaggio vincente per tre gare consecutive per la prima volta con la sua nazionale