Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19 luglio. Sono quattro le squadre che hanno già staccato il pass qualificazione: Argentina, Germania, Usa e Messico. A parte l'Albiceleste, le altre sono già state posizione nella loro "casella" del tabellone e aspettano di scoprire chi sfideranno. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci