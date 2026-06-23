Tredicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 23 giugno, e la notte tra martedì e mercoledì. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e Colombia-RD Congo alle 4. Qui il calendario e il programma
Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale continua con altre otto squadre in campo. Si parte alle 19 a Houston con Portogallo-Uzbekistan, sfida valida per il gruppo K: Portogallo cerca il riscatto dopo il brutto esordio contro il Congo. Alle 22, a Boston, toccherà invece a Inghilterra-Ghana per il gruppo L.
Le partite della notte
Nella notte italiana si giocheranno altre due partite della seconda giornata. All'1, a Toronto, scenderanno in campo Panama e Croazia per il gruppo L. Alle 4, all'Estadio Guadalajara, sarà poi il turno di Colombia-RD Congo, gara valida per il gruppo K.
Mondiali, le partite in programma oggi
GRUPPO K: PORTOGALLO-UZBEKISTAN, martedì 23 giugno ore 19:00
GRUPPO L: INGHILTERRA-GHANA, martedì 23 giugno ore 22:00
GRUPPO L: PANAMA-CROAZIA, mercoledì 24 giugno ore 01:00
GRUPPO K: COLOMBIA-RD CONGO, mercoledì 24 giugno ore 04:00