Tredicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 23 giugno, e la notte tra martedì e mercoledì. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e Colombia-RD Congo alle 4. Qui il calendario e il programma