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Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi 23 giugno

Mondiali

Tredicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 23 giugno, e la notte tra martedì e mercoledì. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e Colombia-RD Congo alle 4. Qui il calendario e il programma

Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale continua con altre otto squadre in campo. Si parte alle 19 a Houston con Portogallo-Uzbekistan, sfida valida per il gruppo K: Portogallo cerca il riscatto dopo il brutto esordio contro il Congo. Alle 22, a Boston, toccherà invece a Inghilterra-Ghana per il gruppo L.

Le partite della notte

Nella notte italiana si giocheranno altre due partite della seconda giornata. All'1, a Toronto, scenderanno in campo Panama e Croazia per il gruppo L. Alle 4, all'Estadio Guadalajara, sarà poi il turno di Colombia-RD Congo, gara valida per il gruppo K.

Mondiali, le partite in programma oggi

GRUPPO K: PORTOGALLO-UZBEKISTAN, martedì 23 giugno ore 19:00

GRUPPO L: INGHILTERRA-GHANA, martedì 23 giugno ore 22:00

GRUPPO L: PANAMA-CROAZIA, mercoledì 24 giugno ore 01:00

GRUPPO K: COLOMBIA-RD CONGO, mercoledì 24 giugno ore 04:00

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