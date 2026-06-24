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Infantino: "Trump sarà alla finale dei Mondiali, consegneremo la coppa insieme"

Mondiali

Donald Trump sarà alla finale dei Mondiali. "Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore", ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista a "Fox & Friends"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump consegnerà il trofeo ai vincitori della finale dei Mondiali di calcio nel New Jersey il 19 luglio, come confermato dal presidente della FIFA Gianni Infantino. In deroga al recente protocollo FIFA, il trofeo verrà consegnato congiuntamente al capitano della squadra vincitrice da Trump e Infantino. "Saremo insieme al presidente Trump a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore, ovviamente tutti insieme", ha detto Infantino a "Fox & Friends". "Siamo sempre insieme."

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