Rafa Leao c'è. Dopo non aver inciso con la Repubblica Democratica del Congo, contro l'Uzbekistan il numero dieci del Milan ha risposto presente, siglando il primo gol del suo Mondiale. Oltre ad aver segnato il terzo gol della sua carriera ai Mondiali (aveva realizzato due reti nel Mondiale 2022 in Qatar), Leao ha scacciato le polemiche che hanno caratterizzato il suo finale di stagione con il Milan e anche l'esordio con la RD Congo. Rafa è entrato all'82', giocando meno di quanto aveva fatto nella prima partita, ma incidendo molto di più, pur essendo stato superato nelle gerarchie da Trincao. Dal ritiro con il Portogallo, Leao ha rimandato ogni discorso sul suo futuro (Milan incluso, pur avendo espresso parole di stima nei confronti di Amorim) per concentrarsi sul Mondiale. Il portoghese ha ritrovato il gol in Nazionale dopo quasi due anni (non segnava dal 15 novembre 2024). E i tifosi milanisti si chiedono se torneranno a vederlo surfare ancora in rossonero, proprio come ha fatto dopo la rete agli uzbeki e come faceva con costanza nei suoi migliori giorni al Milan.