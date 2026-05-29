Marocco-Haiti, il risultato in diretta LIVE
Il Marocco si gioca il primo posto nel gruppo C affrontando Haiti forte dei quattro punti conquistati grazie al pareggio con il Brasile e al successo con la Scozia. La nazionale di Ouahbi al momento è seconda per differenza reti. Haiti è già eliminato. Brahim Diaz e Saibari dal 1'. Titolare anche El Aynaoui con Hakim leader della difesa sulla destra. Haiti si affida a Isidor in attacco Si gioca ad Atlanta
Ci siamo quasi, tra poco si parte
INNI NAZIONALI
Squadre in campo, a breve gli inni nazionali
Arriva anche la formazione di Haiti in grafica
Manca poco all'inizio della gara tra Marocco e Haiti, inevitabilmente Marocco favorita, la formazione di Ouahbi proverà anche a vincere con una differenza reti importante per provare a inisidiare il primo posto del Brasile nel gruppo C
Mondiali, i marcatori più giovani nella storia: Alajbegovic è l'ottavo
Gol da record per Kerim Alajbegovic (obiettivo di mercato dell'Atalanta) che in Bosnia-Qatar è diventato l'ottavo marcatore più giovane di sempre nella storia dei Mondiali, superando Yamal. Ma in questa edizione c'è stato un calciatore africano che ha battuto entrambi e che si trova al quarto posto... Il primo? Pelè detiene il record: ecco la top 10
Alajbegovic supera Yamal: è tra i più giovani marcatori di sempre ai MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale
Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19 luglio. Sono sette le squadre qualificate finora ai sedicesimi: Messico, Stati Uniti, Argentina e Germania sono già state posizionate nella loro "casella" del tabellone. Pass ottenuto anche da Francia, Norvegia e Colombia che attendono il loro piazzamento nella griglia. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere forma: 7 squadre già ai sedicesimiVai al contenuto
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al MondialeVai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di Maxi Rodriguez con il piede "sbagliato"
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che contiene tante storie: quella di uno scarpino, di un portiere con gli incubi e di un regalo inaspettato 10 anni dopo
Maxi Rodriguez segna e conserva lo scarpino. E 10 anni dopo quel gol gli arriva un regalo inaspettatoVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata
Lionel Messi segna una doppietta anche contro l'Austria e, nonostante un rigore sbagliato in precedenza, torna leader della classifica marcatori di questo Mondiale con 5 gol, oltre a diventare il bomber-all time del torneo. Lo seguono a quota 4 Mbappé e Haaland che rispondono con una doppietta, a 3 ci sono David e Undav. Primi gol anche per Ronaldo: tutti i marcatori fin qui
La classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite
I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Dopo la prestazione opaca al debutto, Cristiano Ronaldo si riscatta contro l'Uzbekistan e si aggiudica la prima 'statuetta' fin qui. Ne hanno già conquistate due invece il rivale Messi, Haaland, Vinicius e Balogun
Prima statuetta per Ronaldo: gli MVP dei Mondiali partita per partitaVai al contenuto
Svizzera-Canada 2-1, la squadra di Yakin vince il girone
Canada al secondo posto davanti alla Bosnia (che sarà tra le migliori terze avendo chiuso a quattro punti come i canadesi ma con una peggiore differenza reti)
Svizzera-Canada 2-1, Vargas e Manzambi per il primo posto, canadesi secondiVai al contenuto
Le classifiche dei Mondiali
Nulla da fare per l'Inghilterra che sbatte contro il muro ghanese e pareggia 0-0 (ma resta in vetta), mentre nello stesso girone la Croazia trova il primo successo. Il Portogallo supera l'Uzbekistan e centra la prima vittoria nel Gruppo K, dove però resta in vetta la Colombia che supera 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e va ai sedicesimi di finale. Diventano così sette le Nazionali finora già qualificate per la fase a eliminazione diretta. Qui tutte le classifiche
CLASSIFICHE MONDIALI. Sette squadre qualificate ai sedicesimiVai al contenuto
Scozia-Brasile LIVE
A Miami il Brasile si gioca il primo posto nel girone, con un occhio alla sfida tra Marocco e Haiti. Ancelotti è senza l’infortunato Raphinha: al suo posto Rayan, insieme a Paqueta e Vinicius alle spalle di Cunha. In panchina si rivede Neymar. Nella Scozia c'è McTominay a centrocampo, in attacco Gannon-Doak e Shankland; parte fuori Che Adams. Calcio d'inizio a mezzanotte
Scozia-Brasile LIVE, Ancelotti per il primo postoVai al contenuto
Lo spogliatoio del Marocco ad Atlanta
La formazione del Marocco sul profilo Twitter della federcalcio
Haiti, le scelte di formazione
Il Ct Migné prova a conquistare il primo punto mondiale per Haiti e punta forte su Isidor con Providence e la spinta di Experience sulla fascia. Arcus in panchina
Marocco, le scelte di formazione
Ouahbi crede al primato nel girone e, al di là di qualche cambio schiera la migliore formazione possibile specialmente in attacco. Non rinuncia a Saibari, c'è Brahim Diaz e con loro anche El Kaabi e El Khannous. Hakimi sulla corsia di destra. El Aynaoui e Amrabat diga di centrocampo
Le formazioni ufficiali
MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Halal, Riad, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat; Brahim Diaz, El Kaabi, El Khannous; Saibari. Ct. Ouahbi
HAITI (4-4-2): Placide; Experience, Delcroix, Adé, Duverne; Joseph, Casimir, Jean Jaques, Bellegarde; Providence, Isidor. Ct. Migné
Statistiche e curiosità
Il Marocco si gioca il primo posto nel Gruppo C dei Mondiali del 2026, con la sfida decisiva contro Haiti all'Atlanta Stadium. I Leoni dell'Atlante hanno ancora la possibilità di superare il Brasile, cinque volte vincitore del torneo.
Marocco attualmente secondo nel girone C
Il Marocco è imbattuto e occupa il secondo posto nel girone dopo aver pareggiato 1-1 con il Brasile e battuto la Scozia 1-0, avvicinandosi così ai sedicesimi di finale
I numeri di Saibari in questo Mondiale
Ismael Saibari ha segnato contro il Brasile e ha trovato la rete ancora prima contro la Scozia nell'ultima partita, con una splendida conclusione al volo al secondo minuto, realizzando quello che si è rivelato essere il gol della vittoria più precoce nella storia dei Mondiali.
Saibari ha segnato il gol più veloce dei Mondiali 2026
La rete di Saibari, segnata dopo appena un minuto e 10 secondi, è stata il gol più precoce del Mondiale 2026, con Brahim Díaz che ha fornito il suo secondo assist in altrettante partite per l'attaccante del PSV.
I numeri di Hakimi in questo Mondiale
Il Marocco ha impressionato in ogni reparto nelle due partite disputate, e nessun giocatore ha vinto più duelli (15), effettuato più passaggi in area (11) o tirato in porta più volte (5) di Achraf Hakimi, con solo Díaz (5) che ha creato più occasioni da gol del terzino del PSG (4).
La situazione attuale del girone C
Allo stato attuale, il Marocco è sulla buona strada per affrontare l'Olanda (prima del Gruppo F) nei sedicesimi di finale, mentre il Brasile, davanti alla squadra di Ouahbi solo per differenza reti, molto probabilmente affronterà il Giappone.
Tutto ancora aperto per i piazzamenti del girone C
Scendendo al terzo posto dietro la Scozia – qualora quest'ultima battesse il Brasile nella decisiva partita del Gruppo C – il Marocco si troverebbe ad affrontare la Germania, prima classificata del Gruppo E, il che significa che non esiste un percorso "facile" per i semifinalisti del 2022.
Il Marocco proverà a conquistare il primo posto nel girone
Tuttavia, il Marocco cercherà di ottenere il miglior sorteggio possibile battendo un Haiti che ha subito due sconfitte su due al suo ritorno ai Mondiali, perdendo 1-0 contro la Scozia e 3-0 contro il Brasile.
Haiti non ha mai conquistato un punto ai Mondiali
Haiti non ha ancora conquistato punti né mantenuto la porta inviolata in una partita dei Mondiali, e ha subito tre o più gol in quattro delle cinque partite disputate (18 in totale) nelle edizioni del 1974 e del 2026
Arcus, ammonizione più veloce ai Mondiali 2026
L'ammonizione più veloce di Carlens Arcus ai Mondiali del 2026 (tre minuti e 21 secondi) ha dato il via alla partita, con il Brasile che ha preso subito il controllo del gioco con le reti nel primo tempo di Matheus Cunha (doppietta) e Vinícius Júnior.
Brasile, contro Haiti primo match senza subire gol dal 1990 ai Mondiali
Wilson Isidor è entrato in campo all'inizio del secondo tempo, dopo che Haiti non era riuscita a tirare in porta nemmeno una volta nella prima frazione di gioco: la prima partita senza subire gol per il Brasile ai Mondiali dal 1990, quando affrontò la Scozia
Haiti è riuscita a limitare le conclusioni in porta del Brasile
Tuttavia, Haiti è riuscita a limitare la Seleção a soli otto tiri in totale nei 90 minuti e a soli due nell'intero secondo tempo, il numero più basso di tiri in porta dopo l'intervallo registrato dal Brasile ai Mondiali, a pari merito con la partita dei quarti di finale contro la Colombia nel 2014