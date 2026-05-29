Inizia a crearsi il tabellone tennistico che ci porterà fino alla finale di New York del 19 luglio. Sono sette le squadre qualificate finora ai sedicesimi: Messico, Stati Uniti, Argentina e Germania sono già state posizionate nella loro "casella" del tabellone. Pass ottenuto anche da Francia, Norvegia e Colombia che attendono il loro piazzamento nella griglia. Qui la guida completa e tutti i possibili incroci