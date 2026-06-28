Si è dovuto attendere l'ultimo minuto dell'ultima partita del girone per avere le 8 ripescate del Mondiale: il gol al 95' dell'Austria ha regalato alla squadra di Rangnick un posto nei sedicesimi, ma ha anche stravolto la classifica delle terze togliendo all'Iran l'ultimo spot disponibile. La migliore è stata il Congo, Senegal dentro grazie alla goleada sull'Iraq. E per dirimere la classifica, in un caso, si è arrivati al criterio delle ammonizioni

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