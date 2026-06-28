Mondiali: la classifica delle migliori terze ripescate e le escluse. Iran out per 2 gol
Si è dovuto attendere l'ultimo minuto dell'ultima partita del girone per avere le 8 ripescate del Mondiale: il gol al 95' dell'Austria ha regalato alla squadra di Rangnick un posto nei sedicesimi, ma ha anche stravolto la classifica delle terze togliendo all'Iran l'ultimo spot disponibile. La migliore è stata il Congo, Senegal dentro grazie alla goleada sull'Iraq. E per dirimere la classifica, in un caso, si è arrivati al criterio delle ammonizioni
LIVE: CROAZIA-GHANA - LE NEWS SUI MONDIALI
- Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del proprio girone
- Miglior differenza reti nelle partite del proprio girone
- Maggior numero di gol segnati nelle partite del proprio girone
- Fair play (-1 ammonizione, -3 espulsione indiretta, -4 espulsione diretta, -5 ammonizione + espulsione diretta)
- Ranking Fifa
- 4 punti nel girone
- +1 differenza reti
- 4 punti nel girone
- 0 differenza reti
- 7 gol fatti
- 4 punti nel girone
- 0 differenza reti
- 2 gol fatti
- -3 fair play (3 ammonizioni)
- 4 punti nel girone
- 0 differenza reti
- 2 gol fatti
- -5 fair play (5 ammonizioni)
- 4 punti nel girone
- -1 differenza reti
- 4 punti nel girone
- -2 differenza reti
- 5 gol fatti
- 4 punti nel girone
- -2 differenza reti
- 2 gol fatti
- 3 punti nel girone
- +2 differenza reti
- 3 punti nel girone
- 0 differenza reti
- 3 punti nel girone
- -1 differenza reti
- 3 punti nel girone
- -3 differenza reti
- 2 punti nel girone
- Lo avrete notato leggendo i criteri: Ghana ed Ecuador erano pari in tutto (punti, differenza reti e gol fatti), si è necessariamente dovuti ricorrere al criterio del 'fair play' e solo due ammonizioni di margine hanno premiato il Ghana
- Questo cambia relativamente per loro a livello di ripescaggio (erano comunque certamente nelle 8), ma avrebbe portato a una diversa combinazione tra le terze e a diversi incastri sul tabellone
- I gironi sono finiti con un clamoroso colpo di scena: il 3-3 austriaco al 95' contro l'Algeria vale il passaggio del turno. L'Algeria era comunque certa della qualificazione, ma col 3-2 di Mahrez (segnato anche quello nel recupero) sarebbe stata seconda
- Il 3-3 finale poi è una vera sliding doors: senza quel gol l'Austria sarebbe stata terza con 3 punti e -1 di diff. reti, peggio dell'Iran prima delle non ripescate. Tradotto: senza la rete di Kalajdzic l'Iran sarebbe stato ai sedicesimi
- Alla fine, classifica alla mano, abbiamo visto come tutte le terze a quota 4 punti sono passate. A sorridere, però, è stata anche una squadra con una sola vittoria, il Senegal, soprattutto grazie alla goleada (5-0 contro l'Iraq)
- Il +2 finale di differenza reti (contro lo 0 dell'Iran) è stato decisivo per il passaggio del turno