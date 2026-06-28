Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la lettura

Il calcio negli occhi di Aldara: la Var era già stata inventata senza saperlo

Angelo Carotenuto
©Getty

I Mondiali passano alla fase a eliminazione diretta, così il torneo reale si allinea a quello de 'I Mondiali Immaginari' (Sellerio editore), nel quale 32 squadre di epoche diverse si sfidano in partite in cui accadono cose improbabili e verosimili. Un atlante di storie e un gioco letterario che usano il calcio come codice morale per interrogare il mondo, fissare il Novecento e domandarsi dove stiamo andando. Di seguito un estratto dal capitolo "Il calcio negli occhi di Aldara"...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ