Il calcio negli occhi di Aldara: la Var era già stata inventata senza saperlo

I Mondiali passano alla fase a eliminazione diretta, così il torneo reale si allinea a quello de 'I Mondiali Immaginari' (Sellerio editore), nel quale 32 squadre di epoche diverse si sfidano in partite in cui accadono cose improbabili e verosimili. Un atlante di storie e un gioco letterario che usano il calcio come codice morale per interrogare il mondo, fissare il Novecento e domandarsi dove stiamo andando. Di seguito un estratto dal capitolo "Il calcio negli occhi di Aldara"...
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