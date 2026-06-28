 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Sudafrica-Canada

Mondiali fotogallery
3 foto

I gironi dei Mondiali sono terminatI e ora si passa alla fase a eliminazione diretta. La prima partita dei sedicesimi sarà Sudafrica-Canada, sfida in programma questa sera alle 21.00 a Los Angeles. Andiamo alla scoperta delle ultime novità di formazione delle due squadre: le probabili

MONDIALI: LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Bomber inglesi ai Mondiali: Kane supera Lineker

le classifiche

Altro traguardo storico per l'uragano Kane: 11 gol alla Coppa del Mondo, staccato definitivamente...

25 foto

La classifica delle 8 ripescate ai sedicesimi

Mondiali

Si è dovuto attendere l'ultimo minuto dell'ultima partita del girone per avere le 8 ripescate del...

16 foto

Lautaro, primo gol Mondiale e Aguero più vicino

gol argentina

L'attaccante dell'Inter firma il suo primo gol al Mondiale, grazie a un rigore realizzato contro...

10 foto

Bomber all time: Messi sempre più primo

Mondiali

Superato il vecchio record di Klose (16), Messi continua a segnare, sale a quota 19 gol ed è...

28 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Lionel Messi al momento è il leader della classifica marcatori di questo Mondiale con 6 reti,...

146 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Rangnick: "Biscotto? Come si fa con un 3-3..."

    live Mondiali

    Dopo le emozioni dei gironi, inizia ufficialmente la fase a eliminazione diretta. A inaugurare i...

    Accadde oggi: Batshuayi esulta con l'autopallonata

    un gol al giorno

    La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

    Mondiali 2026, il calendario di oggi

    Mondiali

    Terminati i gironi, i Mondiali 2026 entrano nella fase a eliminazione diretta. Ad aprire i...