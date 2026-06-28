Mondiali 2026, probabili formazioni: ultime news su Sudafrica-Canada

I gironi dei Mondiali sono terminatI e ora si passa alla fase a eliminazione diretta. La prima partita dei sedicesimi sarà Sudafrica-Canada, sfida in programma questa sera alle 21.00 a Los Angeles. Andiamo alla scoperta delle ultime novità di formazione delle due squadre: le probabili
- SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct. Broos
- CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin. Ct. Marsch
- Germania vs Paraguay (partita 74)
- Francia vs Svezia (77)
- Sudafrica vs Canada (73)
- Olanda vs Marocco (75)
- Portogallo vs Croazia (83)
- Spagna vs Austria (84)
- Stati Uniti vs Bosnia (81)
- Belgio vs Senegal (82)
Parte destra
- Brasile vs Giappone (partita 76)
- Costa d'Avorio vs Norvegia (78)
- Messico vs Ecuador (79)
- Inghilterra vs Congo (80)
- Argentina vs Capo Verde (86)
- Australia vs Egitto (88)
- Svizzera vs Algeria (85)
- Colombia vs Ghana (87)