Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: Rangnick respinge il 'biscotto'
Dopo le emozioni dei gironi, inizia ufficialmente la fase a eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21:00. Nel frattempo Rangnick, dobpo il pareggio per 3-3 tra Austria e Algeria, sorride pensando alle voci su un presunto biscotto: "In una partita che finisce 3-3, nessuno può pensare che ci sia stato un accordo"
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Il calendario di oggi: iniziano i sedicesimi
- Mondiali, le squadre ai sedicesimi e il tabellone
- L'Argentina batte la Giordania: altro gol per Messi
- L'Inghilterra batte Panama e si prende il primo posto del girone L
- Il Portogallo pareggia 0-0: anche la Colombia ai sedicesimi
- Accadde oggi: Batshuayi festeggia un gol con una pallonata in faccia
- Il calendario con tutte le partite
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Le classifiche definitive dei gironi
La prima fase dei Mondiali è terminata e, prima di pensare ai sedicesimi, ecco le classifiche aggiornate dei vari gruppi, tra conferme e grandi sorprese
CLASSIFICHE MONDIALIVai al contenuto
Le pagelle di Inghilterra-Panama
L'Inghilterra vince e centra il primo posto del girone L. Finisce 2-0 contro Panama: Bellingham sblocca la partita e poi sforna l'assist per Kane (evanescente fino a quel momento). Non benissimo Saka, super partita di Anderson. Tutti i voti
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Congo ai sedicesimi: battuto l'Uzbekistan 3-1
Congo-Uzbekistan finisce 3-1 nella partita della terza e ultima giornata del girone K dei Mondiali. Apre le marcature al 10' del primo tempo Shomurodov per l'Uzbekistan di Cannavaro, già eliminato. Nella ripresa la rimonta degli africani con la rete di Wissa su rigore al 68' e il gol di Mayele al 78'. Nel finale, al 91', arriva un altro gol di Wissa. La Repubblica democratica del Congo si qualifica ai sedicesimi di finale rientrando tra le migliori terze classificate
Festa Congo, batte l'Uzbekistan 3-1 e si qualificaVai al contenuto
Colombia-Portogallo 0-0
Colombia-Portogallo si fermano sullo 0-0 nella partita della terza e ultima giornata del girone K dei Mondiali. Gara con poche emozioni, ma giocata meglio dai colombiani. Annullato nella ripresa, per fuorigioco, un gol dei sudamericani. La Colombia si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone (7 punti), il Portogallo si qualifica come secondo (5 punti)
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Giordania-Argentina 1-3: Messi ai sedicesimi contro Capo Verde
Giordania-Argentina finisce 1-3. Apre le marcature al 19' Lo Celso, poi raddoppia su rigore Lautaro Martinez al 31'. Nella ripresa, al 55', accorcia le distanze per la Giordania l'attaccante Al Tamari. Poi il nuovo record per Lionel Messi, a segno all'80' su punizione: nessuno prima di lui aveva segnato per sette partite consecutive ai Mondiali. L'Argentina si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone. Sfiderà Capo Verde
Giordania-Argentina 1-3, gol da record per MessiVai al contenuto
Algeria-Austria 3-3: finale folle
Algeria-Austria si conclude 3-3 con un finale folle. Apre le marcature al 28' Arnautovic, il pareggio dei nordafricani arriva allo scadere del primo tempo, al 45', con Belghali. Sabitzer riporta in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez e addirittura passa in vantaggio, ancora con Mahrez, al 93'. Infine, al 96', il pareggio degli europei con Kalajdzic. L'Austria qualificata come seconda del girone, l'Algeria tra le migliori terze
Algeria-Austria 3-3: entrambe qualificateVai al contenuto
Rangnick respinge il 'biscotto': "Con un 3-3... "
Prima dell'inizio di Austria-Algeria, qualcuno aveva pensato alla possibilità che le due squadre puntassero a un biscotto. Con un pareggio, infatti, entrambe si sarebbero qualificate ai sedicesimi dei Mondiali. Alla fine il match è terminato 3-3 e il ct dell'Austria Ralf Rangnick in conferenza stampa ha voluto negare questa possibilità: "In una partita che finisce 3-3, nessuno può pensare che ci sia stato un accordo, soprattutto per quello che abbiamo visto negli ultimi 90 secondi. A tre minuti dalla fine, se qualcuno avesse detto che sarebbe successa una cosa del genere, lo avreste preso per matto. Faccio l'allenatore da circa 40 anni e non ricordo una partita con un andamento così drammatico e una traiettoria così imprevedibile. Quasi tutti si aspettavano uno 0-0 o un 1-1, e invece è finito 3-3. È incredibile. Lo spogliatoio è una follia. Se Alfred Hitchcock avesse scritto un dramma del genere, probabilmente gli avrei detto che era completamente pazzo. Chi ha visto la partita negli ultimi 15 minuti sa che non c'è stato alcun segnale che i giocatori volessero assolutamente il pareggio. Credo che volessero vincere. Nessuno può dirmi che improvvisamente al 93' minuto qualcuno abbia pianificato: 'ok, facciamone un altro'. Forse uno o due giocatori algerini l'hanno pensato, ma credo che per il resto della squadra non fosse così, e certamente non per me"
Nico Williams, il messaggio dopo l'infortunio: "La storia non è finita"
Lo spagnolo Nico Williams, infortunatosi contro l'Uruguay, ha condiviso su Instagram un lungo messaggio dopo l'ennesimo problema muscolare: "Oggi è uno dei giorni peggiori della mia vita. Ho subito un altro infortunio dopo un anno molto difficile: un anno in cui la pubalgia ha vinto molte battaglie contro di me, ma non la guerra. Sono riuscito a superarla grazie a duro lavoro, sacrifici e, soprattutto, senso di responsabilità. È stato un anno e mezzo di sofferenza, tristezza, incertezza e ansia. Non sapevo quando avrei potuto giocare di nuovo senza dolore o quando avrei riavuto la mia vita normale". "Ritrovare la felicità nel giocare a calcio - continua Nico Williams - era la mia priorità assoluta, insieme al desiderio di tornare a sorridere. Ce l'avevo fatta. Poi è arrivato un infortunio al bicipite femorale che mi ha messo nuovamente alla prova. Ieri ho subito un nuovo infortunio in seguito a un episodio in cui un collega ha agito spinto dalla frustrazione, dall'infelicità e dalla tristezza per la propria situazione. A mio avviso, è stato un intervento evitabile, perché del tutto inutile. Ma nemmeno questo mi fermerà". Poi dà appuntamento al più presto, magari già in questo Mondiale: "So che Dio ha un piano per me e continuerò a lottare fino all'ultimo istante per tornare a fare ciò che amo. Grazie per i messaggi di sostegno. La storia non è ancora finita; ci vediamo a questo Mondiale il prima possibile"
Finiti i gironi, al via i sedicesimi di finale: il tabellone completo
Dopo le emozioni della notte, con le ultime partite dei gironi, si è composto il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Sudafrica e Canada inaugurano questa sera - alle ore 21:00 italiane - i sedicesimi di finale. Di seguito il tabellone
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere formaVai al contenuto
La Croazia vince 2-1 contro il Ghana e chiude seconda
La nazionale di Dalic batte il Ghana 2-1 e chiude al secondo posto il gruppo L. Per la squadra di Queiroz arriva comunque la qualificazione tra le migliori terze. Primo tempo con un ritmo blando ma è la Croazia a provarci di più fino al gol da fuori area segnato da Sucic. Nella ripresa meglio il Ghana in avvio con Fatawu ma il pareggio lo segna Luckasses: gol accordato dopo review. La Croazia non ci sta e attacca: dagli sviluppi di un angolo sbuca la testa di Vlasic che batte Asare e la chiude sul 2-1
Croazia-Ghana 2-1: la decide una rete di testa di VlasicVai al contenuto
Inghilterra batte Panama 2-0 e si prende il primo posto del girone
Dopo lo 0-0 contro il Ghana, l'Inghilterra fa tantissima fatica a sbloccare la gara contro Panama, poi ringrazia Bellingham e Kane e vola ai sedicesimi di finale da prima in classifica nel girone. Sfiderà una delle terze ripescate. Panama chiude la sua Coppa del mondo con zero punti e zero gol fatti: resterà l'unica squadra a non aver mai segnato al Mondiale 2026
Jude e Kane: l'Inghilterra batte Panama 2-0 e chiude prima nel gironeVai al contenuto
Scozia, si è dimesso Steve Clarke
Steve Clarke si è dimesso da ct della Scozia. Aveva rinnovato il suo contratto fino al 2030 poco prima di questo Mondiale. Decisiva l’eliminazione ma anche tante polemiche sorte in questi giorni per il suo atteggiamento rude durante le interviste in queste settimane
Iniziano i sedicesimi, la partita di oggi
Una sola partita in programma questa sera, alle 21:00 a Los Angeles, quella tra Sudafrica e Canada che aprirà i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.La partita di oggi:
- SUDAFRICA-CANADA: 28 giugno ore 21:00, Stadio di Los Angeles