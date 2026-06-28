Prima dell'inizio di Austria-Algeria, qualcuno aveva pensato alla possibilità che le due squadre puntassero a un biscotto. Con un pareggio, infatti, entrambe si sarebbero qualificate ai sedicesimi dei Mondiali. Alla fine il match è terminato 3-3 e il ct dell'Austria Ralf Rangnick in conferenza stampa ha voluto negare questa possibilità: "In una partita che finisce 3-3, nessuno può pensare che ci sia stato un accordo, soprattutto per quello che abbiamo visto negli ultimi 90 secondi. A tre minuti dalla fine, se qualcuno avesse detto che sarebbe successa una cosa del genere, lo avreste preso per matto. Faccio l'allenatore da circa 40 anni e non ricordo una partita con un andamento così drammatico e una traiettoria così imprevedibile. Quasi tutti si aspettavano uno 0-0 o un 1-1, e invece è finito 3-3. È incredibile. Lo spogliatoio è una follia. Se Alfred Hitchcock avesse scritto un dramma del genere, probabilmente gli avrei detto che era completamente pazzo. Chi ha visto la partita negli ultimi 15 minuti sa che non c'è stato alcun segnale che i giocatori volessero assolutamente il pareggio. Credo che volessero vincere. Nessuno può dirmi che improvvisamente al 93' minuto qualcuno abbia pianificato: 'ok, facciamone un altro'. Forse uno o due giocatori algerini l'hanno pensato, ma credo che per il resto della squadra non fosse così, e certamente non per me"