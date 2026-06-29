Brasile-Giappone 2-1, le pagelle della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026
Il Brasile di Ancelotti rischia tanto, ma alla fine strappa la qualificazione agli ottavi con un gol in pieno recupero di Martinelli. Il migliore del match è, però, Guimaraes, mentre nel Giappone in tanti fanno bella figura ma costa caro l'errore di Tanaka. Tutti i voti
- ALISSON voto 6
- DANILO voto 5
- MARQUINHOS voto 6
- GABRIEL voto 6
- DOUGLAS SANTOS voto 6
- BRUNO GUIMARAES voto 7 (MVP)
- CASEMIRO voto 6
- RAYAN voto 5,5
- PAQUETÁ voto 6
- VINICIUS JR voto 5,5
- CUNHA voto 5
- dal 46' ENDRICK voto 5,5
- dal 66' MARTINELLI voto 7
- dal 92' FABINHO voto sv
- dal 98' DANILO SANTOS voto sv
- Ct ANCELOTTI voto 6
- SUZUKI voto 6
- TOMIYASU voto 6
- TANIGUCHI voto 6,5
- H. ITO voto 7
- DOAN voto 6,5
- SANO voto 6,5
- KAMADA voto 6
- NAKAMURA voto 6
- J. ITO voto 6
- MAEDA voto 6
- UEDA voto 6,5
- dal 66' J. SUZUKI voto 6
- dal 66' SUGAWARA voto 6,5
- dal 78' TANAKA voto 5
- dal 78' MACHINO voto sv
- dal 97' OGAWA voto sv
- Ct MORIYASU voto 6