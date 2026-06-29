Brasile-Giappone, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026
Nel secondo match dei sedicesimi di finale, la nazionale guidata da Ancelotti affronta quella del Ct Moriyasu. L'allenatore italiano conferma gli undici che hanno battuto Haiti e Scozia, con Cunha unica punta e davanti Rayan e Vinicius Jr. Tra i giapponesi, torna dal 1' in difesa l'ex Bologna Tomiyasu. Qui le probabili formazioni di Brasile-Giappone
Portiere: ALISSON
- confermata la formazione che ha battuto sempre per 3-0 Haiti e la Scozia
- anche contro i giapponesi, Cunha unica punta nel 4-2-3-1 di Ancelotti
- senza ormai Raphina infortunato, davanti il titolare è Rayan insieme a Vinicius Jr. e Paqueta
- Neymar dopo l'esordio contro la Scozia partirà ancora dalla panchina
- l’ex Bologna Tomiyasu, che ha saltato la sfida contro la Svezia, torna in difesa dal 1’
- Ueda confermato unica punta, con Kamada e Maeda a supporto alle sue spalle
- Doan e Nakamura esterni di centrocampo