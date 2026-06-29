Nel secondo match dei sedicesimi di finale, la nazionale guidata da Ancelotti affronta quella del Ct Moriyasu. L'allenatore italiano conferma gli undici che hanno battuto Haiti e Scozia, con Cunha unica punta e davanti Rayan e Vinicius Jr. Tra i giapponesi, torna dal 1' in difesa l'ex Bologna Tomiyasu. Qui le probabili formazioni di Brasile-Giappone

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