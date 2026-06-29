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svezia '58

La Primeira di Pelé, 'O Rei' bambino

Christian Giordano

Christian Giordano
©Ansa

Contro i padroni di casa della Svezia il Brasile (stra)vince il primo Mondiale della sua storia riscattando la sconfitta di otto anni prima con l’Uruguay. In una rosa con sconfinato talento a disposizione, a brillare più di tutti è un ragazzino di 17 anni e mezzo...

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