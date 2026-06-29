Olanda-Marocco, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
Alle 03:00 (orario italiano) va in scena il sedicesimo di finale più interessante del tabellone. Olanda e Marocco, ancora imbattute al Mondiale, si sfidano per un posto agli ottavi dove la vincente affronterà il Canada. Koeman con il solito tridente Malen-Brobbey-Gakpo, Ouahbi sceglie Saibari come unica punta
- Portiere: VERBRUGGEN
- Terzino destro: DUMFRIES
- Difensore centrale: VAN DIJK
- Difensore centrale: VAN HECKE
- Terzino sinistro: VAN DE VEN
- Mezzala destra: GRAVENBERCH
- Centrocampista centrale: DE JONG
- Mezzala sinistra: REIJNDERS
- Ala destra: MALEN
- Punta centrale: BROBBEY
- Ala sinistra: GAKPO
- Formazione tipo per l'Olanda che sfida il Marocco
- Van Dijk e Van Hecke sono i due centrali di difesa, de Jong in cabina di regia
- Davanti il solito tridente Malen-Brobbey-Gakpo
- Portiere: BONO
- Terzino destro: HAKIMI
- Difensore centrale: DIOP
- Difensore centrale: RIAD
- Terzino sinistro: MAZRAOUI
- Centrocampista centrale: EL AYNAOUI
- Centrocampista centrale: BOUADDI
- Ala destra: BRAHIM DIAZ
- Trequartista: OUNAHI
- Ala sinistra: EL KHANNOUSS
- Punta centrale: SAIBARI
- Anche il Marocco conferma la formazione delle prime due partite
- Brahim-Ounahi-El Khannouss il tridente dietro l'unica punta Saibari
- El Aynaoui e Bouaddi davanti alla difesa