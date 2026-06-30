 Costa d'Avorio Norvegia, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Costa d'Avorio-Norvegia, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali

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Haaland decide la sfida con la Costa d'Avorio e porta la Norvegia agli ottavi, ma il migliore in campo è Nusa. Diallo entra ed è determinante, ma non basta. Le pagelle di Costa d'Avorio-Norvegia: tutti i voti

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