Costa d'Avorio-Norvegia, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali
Haaland decide la sfida con la Costa d'Avorio e porta la Norvegia agli ottavi, ma il migliore in campo è Nusa. Diallo entra ed è determinante, ma non basta. Le pagelle di Costa d'Avorio-Norvegia: tutti i voti
- NYLAND voto 6,5
- PEDERSEN voto 6
- AJER voto 6
- HEGGEM voto 6,5
- MOLLER WOLFE voto 6,5
- ODEGAARD voto 6,5
- BERG voto 6,5
- BERGE voto 6
- SORLOTH voto 5,5
- HAALAND voto 6,5
- NUSA voto 7 (MVP)
- dal 71' SCHJELDERUP voto 6
- dal 71' BOBB voto 6,5
- dal 83' AURSNES voto SV
- FOFANA voto 6
- DOUE' voto 6,5
- KOSSOUNOU voto 5,5
- AGBADOU voto 6,5
- KONAN voto 6
- KESSIE' voto 6
- SANGARE voto 6
- OULAI voto 5,5
- PEPE voto 6,5
- BONNY voto 5,5
- Y. DIOMANDE voto 6
- dal 60' DIALLO voto 7
- dal 60' WAHI voto 5,5
- dall'87' DIAKITE' voto SV
- dal 90' GUESSAND voto SV
- dal 90' TOURE voto SV
- Ct FAE' voto 6,5