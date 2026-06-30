Costa d'Avorio-Norvegia, le probabili formazioni della partita del Mondiale 2026
Haaland e compagni provano a conquistare gli ottavi di finale dei Mondiali. Per farlo devono battere la Costa d'Avorio della rivelazione Diomande, in una sfida che si preannuncia aperta e ricca di talento offensivo. Nella Norvegia, oltre all'attaccante del Manchester City ci sono anche Nusa, Sorloth e Odegaard che sono pronti dal 1'. Di seguito le probabili formazioni del match
- Portiere: NYLAND
- Terzino destro: AURSNES
- Difensore centrale: AJER
- Difensore centrale: HEGGEM
- Terzino sinistro: MOLLER WOLFE
- Centrocampista centrale: ODEGAARD
- Centrocampista centrale: BERG
- Centrocampista centrale: BERGE
- Attaccante destro: SORLOTH
- Attaccante centrale: HAALAND
- Attaccante sinistro: NUSA
- COSTA D'AVORIO (5-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe. Ct. Faé