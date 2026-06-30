Haaland e compagni provano a conquistare gli ottavi di finale dei Mondiali. Per farlo devono battere la Costa d'Avorio della rivelazione Diomande, in una sfida che si preannuncia aperta e ricca di talento offensivo. Nella Norvegia, oltre all'attaccante del Manchester City ci sono anche Nusa, Sorloth e Odegaard che sono pronti dal 1'. Di seguito le probabili formazioni del match

MONDIALI NEWS LIVE