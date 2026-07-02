Nel Mondiale dei Supereroi, Kane è... Clark Kent

Non è mai sopra le righe, ma riesce sempre a far parlare di sé con i suoi gol. Nel Mondiale dei superereoi, Kane è Clark Kent che diventa Superman. L'Inghilterra non eccezionale contro il Congo avanza grazie a lui, che intanto in una statistica è riuscito a superare uno come Messi
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