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diario mondiale

Nel Mondiale dei Supereroi, Kane è... Clark Kent

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Non è mai sopra le righe, ma riesce sempre a far parlare di sé con i suoi gol. Nel Mondiale dei superereoi, Kane è Clark Kent che diventa Superman. L'Inghilterra non eccezionale contro il Congo avanza grazie a lui, che intanto in una statistica è riuscito a superare uno come Messi

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