 Portogallo Croazia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali
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Portogallo Croazia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali

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Questa notte all'1.00 (orario italiano), il Portogallo scenderà in campo contro la Croazia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Chi vincerà sfiderà negli ottavi la vincente di Spagna-Austria. Nonostante il pareggio contro la Colombia, il ct Martinez conferma la formazione verdeoro, con Ronaldo al centro dell'attacco. La Croazia risponde con il centrocampo composto da Sucic, Modric e Kovacic. In attacco Perisic favorito su Vlasic Le probabili formazioni

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