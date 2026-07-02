Portogallo Croazia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali
Questa notte all'1.00 (orario italiano), il Portogallo scenderà in campo contro la Croazia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Chi vincerà sfiderà negli ottavi la vincente di Spagna-Austria. Nonostante il pareggio contro la Colombia, il ct Martinez conferma la formazione verdeoro, con Ronaldo al centro dell'attacco. La Croazia risponde con il centrocampo composto da Sucic, Modric e Kovacic. In attacco Perisic favorito su Vlasic Le probabili formazioni
- PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo. Ct. Martinez
- CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic. Ct. Dalic