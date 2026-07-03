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Australia-Egitto, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali

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Ad aprire l'ultimo giorno dei sedicesimi di finale dei Mondiali saranno Australia ed Egitto, in campo questa sera alle 20.00 a Dallas. I Socceroos si preparano a confermare la stessa formazione vista nel pareggio contro il Paraguay, mentre nell'Egitto dovrebbe tornare titolare Marmoush al centro dell'attacco, con Salah alle sue spalle e Trezeguet in panchina

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