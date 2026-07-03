Ad aprire l'ultimo giorno dei sedicesimi di finale dei Mondiali saranno Australia ed Egitto, in campo questa sera alle 20.00 a Dallas. I Socceroos si preparano a confermare la stessa formazione vista nel pareggio contro il Paraguay, mentre nell'Egitto dovrebbe tornare titolare Marmoush al centro dell'attacco, con Salah alle sue spalle e Trezeguet in panchina
- EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. Ct. Hassan
- Dovrebbe tornare titolare Marmoush del Manchester City, favorito al centro dell'attacco
- Verso la panchina Trezeguet, autore di un gol contro la Nuova Zelanda
- AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe. Ct. Popovic