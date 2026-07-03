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l'analisi

Allenare oggi, ovvero dire meno per dire meglio

Emiliano Tomasini
©Getty

"Prendono milioni, ma non si concentrano per 10 minuti" ha detto Bielsa criticando apertamente i suoi giocatori, ma altri allenatori sembrano essere riusciti a trovare una soluzione a questa nuova problematica che riguarda i giovani di oggi. E la ricerca scientifica dà loro ragione

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