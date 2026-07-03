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il protagonista

Il tunnel come soluzione per emergere: per Lamine Yamal è un biglietto da visita

Vanni Spinella
©Getty

Nella partita contro l'Austria, il baby fenomeno spagnolo ne ha rifilati 3 nei primi 34' al povero Laimer. Sfrontato, irridente, insopportabile per chi lo subisce: l'analisi di un gesto tecnico che nasce dal bisogno di farsi largo per emergere. Non solo in campo

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