Il Miracolo di Berna e la caduta degli dèi

Ovvero la storia del Mondiale in cui la corazzata Ungheria, a detta di tutti favoritissima nonostante l'infortunio di Puskas, perse la finale contro una versione della Germania forse per l'unica volta senza stelle nella sua storia. Una giornata particolare, tra sfortuna e coincidenze, e forse qualche 'aiutino' dello staff medico
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