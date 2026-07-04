Altra sfida degli ottavi di finale dei Mondiali, dopo Canada-Marocco tocca a Paraguay-Francia che si sfideranno allo Stadio di Filadelfia per conquistare un posto ai quarti. Nel turno precedente i sudamericani hanno eliminato a sorpresa la Germania, i francesi invece hanno spazzato via la Svezia. La vincente affronterà una tra Canada e Marocco. Le probabili formazioni

IL TABELLONE DEI MONDIALI