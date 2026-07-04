Altra sfida degli ottavi di finale dei Mondiali, dopo Canada-Marocco tocca a Paraguay-Francia che si sfideranno allo Stadio di Filadelfia per conquistare un posto ai quarti. Nel turno precedente i sudamericani hanno eliminato a sorpresa la Germania, i francesi invece hanno spazzato via la Svezia. La vincente affronterà una tra Canada e Marocco. Le probabili formazioni
- Portiere: GILL
- Terzino destro: CACERES
- Difensore centrale: G. GOMEZ
- Difensore centrale: CANALE
- Terzino destro: ALONSO
- Mezzala destra: GALARZA
- Centrocampista centrale: CUBAS
- Mezzala sinistra: D. GOMEZ
- Ala destra: ALMIRON
- Punta centrale: AVALOS
- Ala sinistra: ENCISO
- Ancora titolare Canale, che ha segnato il rigore decisivo contro la Germania che ha portato il Paraguay agli ottavi, al centro della difesa insieme a Gustavo Gomez
- Non ce la fa Alderete, ancora out per l'infortunio al ginocchio
- A centrocampo torna Diego Gomez dopo aver scontato un turno di squalifica
- Davanti il tridente Almiron-Avalos-Enciso
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: KOUNDE
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: SALIBA
- Terzino sinistro: DIGNE
- Centrocampista centrale: TCHOUAMENI
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Ala destra: DEMBELE
- Trequartista: OLISE
- Ala sinistra: BARCOLA
- Punta centrale: MBAPPE
- Deschamps dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto la Svezia ai sedicesimi
- Digne rompe la perfetta alternanza con Theo Hernandez a sinistra e potrebbe giocare titolare per la seconda partita consecutiva
- Scalpita Kone a centrocampo ma Tchouameni e Rabiot sono favoriti
- Ancora out Marcus Thuram per il problema al polpaccio