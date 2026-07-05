Clamoroso ai Mondiali, Fifa sospende squalifica Balogun. E Trump ringrazia

La Fifa ha sospeso con la condizionale per un anno la squalifica di una giornata inflitta a Folarin Balogun. L’attaccante statunitense, espulso con rosso diretto per un fallo su Muharemovic contro la Bosnia, potrà giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. In base all'art. 27 del codice disciplinare, se commetterà una simile infrazione nel periodo di prova, la sanzione scatterà. Trump: "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!” MONDIALI, TUTTE LE NEWS

Con una decisione inattesa e per molti versi inedita, la commissione disciplinare della Fifa ha sospeso con la condizionale la squalifica per una giornata per Folarin Balogun. L’attaccante della nazionale statunitense era stato espulso con un rosso diretto nella sfida contro la Bosnia dei sedicesimi di finale. Il colpo di Balogun sulla caviglia di Muharemovic, rivisto al Var, aveva causato l’espulsione da parte dell’arbitro brasiliano Raphael Claus, con conseguente squalifica di una giornata per l’ottavo di finale di martedì contro il Belgio. La sanzione, ha fatto sapere la Fifa in un comunicato, è stata sospesa per un anno con la condizionale. L’articolo 27 del codice disciplinare prevede che "l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di un provvedimento disciplinare”, specificando che "se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova, la sospensione sarà revocata dall'organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione”.

Trump: “Grazie alla Fifa per aver rimediato a una grave ingiustizia” Subito dopo l’ufficialità della sospensione della squalifica, è intervenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, sul suo social Truth, ha applaudito alla decisione della commissione disciplinare: “Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!”.