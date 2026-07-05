Paraguay-Francia 0-1, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali
La Francia va ai quarti di finale battendo il Paraguay agli ottavi grazie a un gol su rigore di Mbappé. L'attaccante raggiunge Messi in testa alla classifica marcatori ed è l'MVP dell'incontro, dall'altra parte si esalta ancora Gill ma non basta a evitare l'eliminazione. Tutti i voti: le pagelle di Gianluigi Bagnulo
- GILL voto 7
- VELAZQUEZ voto 5,5
- CACERES voto 6,5
- GUSTAVO GOMEZ voto 6
- ALDERETE voto 6
- ALONSO voto 6
- DIEGO GOMEZ voto 5
- GALARZA voto 5,5
- CUBAS voto 6,5
- ALMIRON voto 6,5
- ENCISO voto 6,5
- dal 58' CANALE voto 5,5
- dal 61' CABALLERO voto 6
- dal 71' AVALOS voto 5,5
- dal 71' MAURICIO voto 6,5
- MAIGNAN voto 6,5
- KOUNDÉ voto 6
- UPAMECANO voto 6,5
- SALIBA voto 6
- DIGNE voto 6
- RABIOT voto 6,5
- KONÉ voto 6,5
- OLISE voto 5,5
- DEMBELÉ voto 5
- BARCOLA voto 5
- MBAPPÉ voto 7 (MVP)
- dal 61' DOUÉ voto 6,5
- dall'84' CHERKI voto sv