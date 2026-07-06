La Federcalcio belga ha fatto ricorso per il caso Balogun, ma è stato rigettato dalla Fifa, che lo ha ritenuto "inammissibile", in quanto il Belgio "non è parte del procedimento e, pertanto, non ha titolo per impugnare la decisione". Il Belgio ha già informato la Federazione statunitense che, qualora Balogun dovesse essere presente in lista per l'ottavo di finale, potrebbe presentare appello
MONDIALI: CASO BALOGUN - LE NEWS LIVE - PORTOGALLO-SPAGNA
La Fifa ha respinto il ricorso del Belgio sulla sospensione della squalifica nei confronti dell'attaccante Folarin Balogun, giudicandolo "inammissibile", in quanto il Belgio "non è parte del procedimento e, pertanto, non ha titolo per impugnare la decisione". Questo significa che, secondo la Fifa, l'attaccante statunitense potrà regolarmente scendere in campo contro il Belgio nell'ottavo di finale del Mondiale che, tra l'altro, si sta avvicinando sempre di più, ed è in programma alle 2 orario italiano nella notte tra lunedì e martedì.
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La replica del Belgio: "Violazione del regolamento"
Dopo il ricordo respinto, la Federazione belga ha nuovamente preso posizione: "La Federazione calcistica belga (RBFA) ha ricevuto la decisione del Comitato d'Appello FIFA, firmata dal suo membro Salman Al-Ansari, che dichiara inammissibile il ricorso della RBFA e conferma la precedente decisione che autorizzava la partecipazione del giocatore statunitense Folarin Balogun. Ad oggi, la RBFA non ha ancora ricevuto le motivazioni di tale decisione, né le informazioni richieste fin dall'inizio del procedimento, ovvero una copia della decisione e delle relative motivazioni, nonché il referto arbitrale. Ciò costituisce una violazione del regolamento FIFA. La RBFA ha informato la Federazione calcistica degli Stati Uniti (USSF) che contesta l'idoneità del giocatore, qualora quest'ultimo venisse inserito nella lista dei convocati dall'arbitro". Il Belgio pertanto ha già informato la Federazione statunitense che, qualora Balogun dovesse essere presente in lista, potrebbe presentare appello.