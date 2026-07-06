La Federcalcio belga ha fatto ricorso per il caso Balogun, ma è stato rigettato dalla Fifa, che lo ha ritenuto "inammissibile", in quanto il Belgio "non è parte del procedimento e, pertanto, non ha titolo per impugnare la decisione". Il Belgio ha già informato la Federazione statunitense che, qualora Balogun dovesse essere presente in lista per l'ottavo di finale, potrebbe presentare appello

MONDIALI: CASO BALOGUN - LE NEWS LIVE - PORTOGALLO-SPAGNA