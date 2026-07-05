 Balogun, la fotosequenza del fallo che l'aveva fatto squalificare | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Balogun, squalifica sospesa: la fotosequenza del fallo del rosso e l'ira del Belgio

ricostruzione fotogallery
15 foto

Folarin Balogun sarà a disposizione degli Stati Uniti per l'ottavo dei Mondiali contro il Belgio. L'attaccante era stato espulso con rosso diretto contro la Bosnia dopo on field review per un intervento su Muharemovic ma la Fifa ha sospeso per un anno con la condizionale la squalifica automatica di una giornata. Una decisione inattesa, celebrata da Trump e contestata duramente dalla federazione belga, che si dice  "sbalordita"

MONDIALI NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Sule non si ritira più: riparte dal dilettantismo

Calciomercato

Niklas Sule aveva annunciato il ritiro, ma ci ha ripensato. L'ex Bayern Monaco e Borussia...

39 foto

Europei U19, le classifiche dei gironi

EUROPEI U19

Si gioca in Galles la 23^ edizione dell'Europeo U19 con otto nazionali partecipanti, tra cui...

6 foto

Raduni Serie A, le date della stagione 2026-27

Serie A

I Mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione....

21 foto

Non solo Dumfries: gli acquisti del Real in A

Calciomercato

Denzel Dumfries è ufficialmente un giocatore del Real Madrid ed è soltanto l'ultimo ad aver...

16 foto

Le squadre di club con più gol segnati ai Mondiali

Mondiali

Quali sono i club che hanno visto segnare di più i propri giocatori ai Mondiali? Se il Psg ne ha...

9 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Il Belgio: "Sorpresi da decisione Fifa su Balogun"

    live Mondiali

    Folarin Balogun potrà giocare gli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio. La Fifa ha...

    CR7: "Questo mio ultimo Mondiale ma sul ritiro..."

    in conferenza

    Cristiano Ronaldo non arretra sul tema del ritiro: "Smetterò quando lo deciderò io, non quando lo...

    Balogun, squalifica sospesa. Trump ringrazia

    Mondiali

    La Fifa ha sospeso con la condizionale per un anno la squalifica di una giornata inflitta a...