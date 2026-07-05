Folarin Balogun sarà a disposizione degli Stati Uniti per l'ottavo dei Mondiali contro il Belgio. L'attaccante era stato espulso con rosso diretto contro la Bosnia dopo on field review per un intervento su Muharemovic ma la Fifa ha sospeso per un anno con la condizionale la squalifica automatica di una giornata. Una decisione inattesa, celebrata da Trump e contestata duramente dalla federazione belga, che si dice "sbalordita"

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