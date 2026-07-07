Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

Il Belgio ha battuto 4-1 gli Stati Uniti grazie alle reti di De Ketelaere (doppietta), Vanaken e Lukaku. In campo anche Folarin Balogun, al centro delle polemiche dopo la sospensione della sua espulsione da parte della Fifa, che al termine della partita è andato a parlare con Rudi Garcia. Il ct: "Non è colpa sua, lo stimo". Si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle 18.00 e Svizzera-Colombia alle 22.00. Tutte le notizie dai Mondiali live
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
Le partite di oggi
- ARGENTINA-EGITTO: martedì 7 luglio, ore 18.00, Atlanta Stadium
- SVIZZERA-COLOMBIA: martedì 7 luglio, ore 22.00, Vancouver Stadium
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Pochettino: "Balogun? Non siamo stati abbastanza bravi, non c'è bisogno di trovare scuse"
Dopo la sconfitta contro il Belgio, il ct degli Usa Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa: "Non abbiamo mostrato la nostra vera qualità come squadra, non ci siamo mai connessi alla partita. Il Belgio è stato migliore di noi, questo è il punto. E' stato un giorno molto brutto. Non è stata la nostra partita, collettivamente e individualmente. Quando questo succede in un torneo come la Coppa del Mondo, sei fuori e torni a casa. Balogun? Non siamo stati abbastanza bravi, non c'è bisogno di trovare scuse. Tutto quello che è successo attorno non ci ha influenzato". Il contratto del ct argentino scadrà al termine dei Mondiali: "Futuro? Ora è il momento di riposare un po', di pensare, di parlare e poi vedere insieme. Dobbiamo continuare a migliorare ma sono fiero. Abbiamo messo le basi per il futuro"
Cristiano Ronaldo: "Non prenderò decisioni affrettate sul mio futuro"
Cristiano Ronaldo, dopo l'eliminazione contro la Spagna negli ottavi di finale, ha confermato che questa è stata la sua ultima partita in un Mondiale come aveva anticipato: "Questo è stato il mio ultimo Mondiale, sì, ma avrò tempo per pensare al resto, per stare con la mia famiglia, per non prendere decisioni affrettate e per andare avanti con la mia vita". Il capitano 41enne del Portogallo ha aggiunto: "Questo è il calcio, questa è la vita di un calciatore. A volte si vince, a volte si perde, e bisogna andare avanti". Ronaldo ha affermato che lascia il palcoscenico dei Mondiali "con la coscienza pulita. La verità è che il titolo più importante che ho vinto con la Nazionale è stato quello del 2016 (gli Europei), che per me è altrettanto significativo di un Mondiale, onestamente", ha proseguito. "Ecco perché, lo ripeto, me ne vado con la coscienza pulita, al massimo delle mie capacità, e questo è tutto. Domani è un nuovo giorno e la vita continua".
Il Belgio scherza: "Ribaltate questo"
Dopo quanto successo con il caso Balogun, il Belgio ha celebrato sui social la vittoria contro gli Stati Uniti con un commento scherzoso e pungente: "Ribaltate questo"
Martinez lascia il Portogallo: "E' la fine di un ciclo"
Il Commissario Tecnico del Portogallo Roberto Martinez - dopo la sconfitta 1-0 contro la Spagna e la conseguente eliminazione negli ottavi dei Mondiali - ha parlato in conferenza stampa, annunciando l'addio alla panchina della nazionale: "E' la fine di un ciclo". Secondo la stampa portoghese il successore potrebbe essere Jorge Jesus, ex allenatore dell'Al-Nassr, dove aveva in rosa Cristiano Ronaldo. Martinez allenava la nazionale lusitana dal 2023. Nel 2025 ha conquistato la Nations League.
Il Belgio festeggia con la "Trump dance"
Il Belgio ha festeggiato la vittoria contro gli Stati Uniti facendo la famosa "Trump dance", il balletto che il presidente americano ha fatto in più occasioni
Il caso Balogun
Dalle parole di Donald Trump al ricorso rigettato della Federcalcio belga: tutte le notizie sul caso Balogun
Squalifica Balogun ai Mondiali, Trump ammette: 'Ho chiamato Infantino'Vai al contenuto
Caso Balogun, la spiegazione del Presidente della Commissione Disciplinare FIFA. Parte 2
"7. In primo luogo, il Comitato Disciplinare della FIFA (come qualsiasi altro organo giudiziario della FIFA) è indipendente, come previsto dallo Statuto FIFA e dal Codice Disciplinare FIFA. I presidenti, i vicepresidenti e gli altri membri degli organi giudiziari della FIFA soddisfano i criteri di indipendenza definiti nel Regolamento di Governance della FIFA per garantire la loro imparzialità.
8. In secondo luogo, il Comitato Disciplinare della FIFA non ha annullato l'espulsione in campo del signor Balogun da parte dell'arbitro, bensì ha confermato la squalifica di una partita inflitta al signor Balogun a seguito del cartellino rosso ricevuto il 1° luglio 2026. Il Comitato Disciplinare della FIFA ha deciso unicamente in merito alle ulteriori sanzioni disciplinari da imporre a seguito del cartellino rosso.
9. L'articolo 66.4 del Codice Disciplinare FIFA stabilisce che "l'espulsione comporta automaticamente la squalifica dalla partita successiva". Analogamente, l'articolo 10.5 del Regolamento della Coppa del Mondo FIFA 26™ prevede che "se un giocatore o un dirigente di una squadra viene espulso a seguito di un cartellino rosso diretto o indiretto (seconda ammonizione), sarà automaticamente squalificato dalla partita successiva della propria squadra. Inoltre, potranno essere inflitte ulteriori sanzioni".
10. In conformità con l'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, il Comitato Disciplinare FIFA ha deciso di sospendere per un periodo di prova di un (1) anno l'attuazione della sospensione automatica dalla partita imposta ai sensi dell'articolo 66.4 del Codice Disciplinare FIFA e dell'articolo 10.5 del Regolamento della Coppa del Mondo FIFA 26™. Tale sospensione dell'attuazione è stata decisa tenendo conto di tutte le circostanze specifiche relative all'incidente e delle prove disponibili.
11. Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento FIFA, il Comitato Disciplinare FIFA ha la facoltà di sospendere l'attuazione di qualsiasi misura disciplinare, purché non sia correlata alla manipolazione delle partite, che ovviamente non si è verificata in questo caso. Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 27 del Regolamento FIFA non è senza precedenti, in quanto decisioni analoghe sono state già adottate durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026.
12. Non vi sono disposizioni nel Codice Disciplinare FIFA e nel Regolamento della Coppa del Mondo FIFA 26™ che impediscano al Comitato Disciplinare FIFA di esercitare la propria discrezionalità ai sensi dell'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA. L'esercizio di tale discrezionalità è pienamente conforme ai principi guida generali per la determinazione della sanzione disciplinare applicabile ai sensi dell'articolo 25 del Codice Disciplinare FIFA.
13. Esaminare le conseguenze legali dei cartellini rossi nel calcio non è una novità nel calcio moderno. Ad esempio, nella maggior parte dei campionati di massima serie delle federazioni affiliate alla UEFA, l'annullamento dei cartellini rossi è una misura disciplinare comune, eppure ciò non ha mai sollevato preoccupazioni in merito al superamento di alcuna "linea rossa". E, ripeto, va sottolineato che nella decisione in esame, il cartellino rosso non è stato annullato. Sospendere gli effetti di un cartellino rosso sulla base di una disposizione esplicita del regolamento applicabile è una misura molto più equilibrata".
Caso Balogun, la spiegazione del Presidente della Commissione Disciplinare FIFA. Parte 1
Il Presidente della Commissione Disciplinare FIFA si è espresso riguardo il caso Balogun: "1. Il 1° luglio 2026, durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026™ tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina, il giocatore statunitense Folarin Balogun è stato espulso con un cartellino rosso al 64° minuto per gioco scorretto grave, a seguito di una revisione del VAR. Dopo la partita, è rientrato in campo per festeggiare con i compagni di squadra nonostante l'espulsione.
2. Il 2 luglio 2026, la FIFA ha avviato un procedimento disciplinare contro Balogun per possibili violazioni dell'articolo 66 del Codice disciplinare FIFA (espulsione e squalifica per partita relative al cartellino rosso) e dell'articolo 14 del Codice disciplinare FIFA (condotta scorretta dei giocatori relativa all'esultanza).
3. Il 5 luglio 2026, il Comitato Disciplinare della FIFA ha ritenuto Balogun colpevole di entrambe le infrazioni, gli ha inflitto una squalifica di una partita (sospesa con la condizionale per un anno) e una multa di 40.000 dollari, e ha notificato la decisione alle parti.
4. Per quanto riguarda la sanzione sportiva, il Comitato Disciplinare della FIFA ha inflitto una squalifica di una partita. La decisione specificava che tale squalifica includeva la squalifica automatica che altrimenti sarebbe stata scontata nella prossima partita dei Mondiali FIFA tra Stati Uniti e Belgio, in programma il 6 luglio 2026. In pratica, in assenza di ulteriori provvedimenti da parte del Comitato Disciplinare della FIFA, Balogun non avrebbe potuto partecipare a quella partita.
5. Tuttavia, il Comitato Disciplinare della FIFA ha applicato l'articolo 27 del Codice Disciplinare della FIFA, in base al quale ha la facoltà di sospendere l'attuazione di qualsiasi provvedimento disciplinare, e ha disposto la sospensione dell'esecuzione della squalifica di una partita per un periodo di prova di un anno. Di conseguenza, Balogun non è tenuto a scontare immediatamente la squalifica. La sanzione rimane invece sospesa durante il periodo di prova e verrà attivata solo qualora commetta un'altra infrazione di natura e gravità analoghe durante tale periodo di un anno. Qualora si verificasse una successiva infrazione di questo tipo, la squalifica sospesa di una partita verrebbe applicata in aggiunta a qualsiasi nuova sanzione imposta per la successiva condotta scorretta.
6. Oltre alla squalifica con la condizionale, il Comitato Disciplinare della FIFA ha inflitto una sanzione pecuniaria di 40.000 dollari, destinando metà dell'importo alla violazione dell'articolo 14 del Codice Disciplinare FIFA e metà alla violazione dell'articolo 66 del Codice Disciplinare FIFA. La Federazione calcistica statunitense è stata ritenuta corresponsabile del pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 6.5 del Codice Disciplinare FIFA"
Le pagelle di Portogallo-Spagna 0-1
È lui il migliore in campo: "mago" Merino entra e decide la partita in pieno recupero (voto 7) sull'assist dell'altro subentrato Ferran Torres (7 anche a lui). Delude Yamal (5), non riesce a incidere nemmeno Ronaldo, e così Leao dalla panchina. Le pagelle di Portogallo-Spagna a cura di Marco Salami
'Mago' Merino è l'MVP: le pagelle di Portogallo-Spagna 0-1Vai al contenuto
Belgio, Rudi Garcia: "Balogun è venuto a parlarmi, non è colpa sua"
La sospensione della squalifica di Folarin Balogun ha aperto un caso mediatico a livello internazionale. Al termine della partita tra Stati Uniti e Belgio, l'attaccante americano ha voluto chiarire con Rudi Garcia, come sottolineato dal ct in conferenza stampa: "È venuto a parlarmi. La cosa mi ha fatto molto piacere. Non è colpa sua, non è lui il responsabile: è questo che gli ho detto. Apprezzo davvero il fatto che sia venuto a trovarmi. È un giocatore che stimo".
Doppio De Ketelaere, Stati Uniti fuori: 4-1 Belgio
La squadra di Garcia gioca una gara di attenzione, domina il primo tempo, gestisce nella ripresa e va ai quarti dopo il 4-1 agli Stati Uniti (con Balogun titolare). Parte forte il Belgio che trova il vantaggio con De Ketelaere. La squadra di Pochettino pareggia con Tillman ma CDK fa 2-1. Nella ripresa gli Stati Uniti attaccano poi Frese commette un errore e Vanaken segna il 3-1. La chiude Lukaku sul 4-1. Il Belgio affronterà la Spagna
Usa-Belgio 4-1 senza storia: doppio De KetelaereVai al contenuto
La Spagna elimina il Portogallo
È la Spagna a volare ai quarti di finale del Mondiale: decisivo un gol in pieno recupero del secondo tempo di Merino, a un passo dai supplementari. CR7 saluta il Mondiale in lacrime