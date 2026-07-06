Henderson, infortunio al polso mentre festeggia dopo Messico-Inghilterra: caduta clamorosa

Incredibile infortunio per Jordan Henderson: durante i festeggiamenti per il passaggio del turno contro il Messico, il centrocampista è caduto scavalcando un cartellone pubblicitario sbattendo male con il braccio. Per questo motivo non è tornato con i compagni a Kansas City ma è stato trasportato in ospedale a Città del Messico. Il Ct Tuchel ha confermato un infortunio serio al polso

Incredibile infortunio per Jordan Henderson dopo la vittoria dell'Inghilterra contro il Messico. Durante i festeggiamenti per il passaggio del turno, il centrocampista è scivolato mentre scavalcava un cartellone pubblicitario. Nella caduta ha subito un durissimo colpo al polso. Come confermato dal Ct inglese Tuchel, si tratterebbe di un infortunio serio. La FA ha confermato che Henderson non ha raggiunto Kansas City con il resto della squadra, ma è stato trasportato in ospedale a Città del Messico per gli accertamenti e gli esami strumentali.