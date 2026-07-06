Le pagelle di Messico-Inghilterra 2-3

Messico-Inghilterra 2-3, le pagelle dell'ottavo di finale dei Mondiali 2026
Nella stupenda serata dell'Azteca, l'Inghilterra, costretta in 10 vince 3-2 con il Messico e va ai quarti mettendo in campo una gara difensiva di alto livello: spicca Pickford che ferma con due grandi parate R. Jimenez. Bellingham è il trascinatore dei suoi con i due gol, Kane è il leader indiscusso e Gordon un motorino inesauribile. Tutti i voti della partita
MESSICO-INGHILTERRA 2-3 - IL TABELLONE - CLASSIFICA MARCATORI
- RANGEL voto 6,5
- SÁNCHEZ voto 6
- MONTES voto 5,5
- VÁSQUEZ voto 6
- GALLARDO voto 6,5
- MORA voto 6
- LIRA voto 6,5
- ROMO voto 6,5
- ALVARADO voto 6
- JIMÉNEZ voto 7,5
- QUIÑONES voto 7
- dal 45' E. Alvarez voto 6
- dal 61' S. Gimenez voto 5,5
- dal 61' Gutierrez voto 6
- dal 79' Fidalgo voto SV
- dal 81' Martinez voto SV
- PICKFORD voto 7,5
- QUANSAH voto 5
- KONSA voto 7
- GUEHI voto 7
- O'REILLY voto 7
- RICE voto 7
- ANDERSON voto 6,5
- SAKA voto 7
- BELLINGHAM voto 8 (MVP)
- GORDON voto 7,5
- KANE voto 8
- dal 57' Stones voto 7
- dal 74' Spence voto 6,5
- dal 74' Burn voto 7
- dal 90' Rogers voto SV