 Messico Inghilterra 2-3, pagelle ottavi di finale Mondiali 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Messico-Inghilterra 2-3, le pagelle dell'ottavo di finale dei Mondiali 2026

i voti fotogallery
24 foto

Nella stupenda serata dell'Azteca, l'Inghilterra, costretta in 10 vince 3-2 con il Messico e va ai quarti mettendo in campo una gara difensiva di alto livello: spicca Pickford che ferma con due grandi parate R. Jimenez. Bellingham è il trascinatore dei suoi con i due gol, Kane è il leader indiscusso e Gordon un motorino inesauribile. Tutti i voti della partita

MESSICO-INGHILTERRA 2-3 - IL TABELLONE - CLASSIFICA MARCATORI

ALTRE FOTOGALLERY

Le pagelle di Messico-Inghilterra 2-3

i voti

Nella stupenda serata dell'Azteca, l'Inghilterra, costretta in 10 vince 3-2 con il Messico e va...

24 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

Sono iniziati gli ottavi e i primi MVP sono Ounahi, Gill e Haaland, al terzo premio su quattro...

15 foto

Mondiali 2026, il tabellone e il calendario

Mondiali

Nel Mondiale si entra nel vivo degli ottavi di finale e la notizia della serata è l'eliminazione...

25 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Haaland segna una doppietta nell'ottavo di finale vinto dalla Norvegia contro il Brasile,...

163 foto

Le pagelle di Brasile-Norvegia 1-2: Haaland MVP

Mondiali

Il Brasile è fuori dal Mondiale: passa la Norvegia di un super Haaland da 8,5 in pagella...

24 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Ancelotti: "Eliminazione inizio di un nuovo ciclo"

    Mondiali

    Ancelotti commenta l'eliminazione contro la Norvegia negli ottavi del Mondiale: "Non meritavamo...

    Mondiali 2026, tutte le news del 5 luglio

    mondiali

    Tempesta di fulmini sopra l’Azteca, l'ottavo tra Inghilterra e Messico è stato posticipato alle 3...

    Klopp-Germania, è fatta: Federazione paga clausola

    nazionali

    Jurgen Klopp sarà il nuovo Commissario Tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca pagherà la...