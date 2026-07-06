Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Dopo i risultati di Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, il programma dei Mondiali offre altre due partite valide per gli ottavi di finale. Alle 21.00 a Dallas si gioca Portogallo-Spagna, mentre alle 2.00 spazio, a Seattle, a Stati Uniti-Belgio

Il quadro degli ottavi di finale continua a definirsi: oggi, 6 luglio, sono in programma altre due partite, che determineranno un incrocio ai quarti di finale. La serata Mondiale si apre alle 21.00 con il derby europeo tra Portogallo e Spagna a Dallas. Alle 2.00 italiane, invece, tocca agli Stati Uniti padroni di casa, che a Seattle sfidano il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno il 10 luglio al SoFi Stadium di Los Angeles nei quarti di finale.