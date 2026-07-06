Portogallo-Spagna 0-1, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali
È lui il migliore in campo: "mago" Merino entra e decide la partita in pieno recupero (voto 7) sull'assist dell'altro subentrato Ferran Torres (7 anche a lui). Delude Yamal (5), non riesce a incidere nemmeno Ronaldo, e così Leao dalla panchina. Le pagelle di Portogallo-Spagna a cura di Marco Salami
- DIOGO COSTA voto 7
- JOAO CANCELO voto 6,5
- RUBEN DIAS voto 5,5
- RENATO VEIGA voto 6,5
- NUNO MENDES voto 7
- VITINHA voto 5,5
- JOAO NEVES voto 6
- PEDRO NETO voto 5
- BRUNO FERNANDES voto 6,5
- JOAO FELIX voto 6,5
- CRISTIANO RONALDO voto 5,5
- dal 55' SEMEDO voto 6,5
- dal 71' LEAO voto 5,5
- dal 71' DALOT voto 5,5
- dall'83' CONCEICAO voto 6
- dall'83' BERNARDO SILVA voto 5
- UNAI SIMON voto 6,5
- PEDRO PORRO voto 6,5
- CUBARSI voto 6,5
- LAPORTE voto 6,5
- CUCURELLA voto 6,5
- RODRI voto 6,5
- PEDRI voto 5
- YAMAL voto 5
- DANI OLMO voto 6,5
- BAENA voto 6,5
- OYARZABAL voto 5,5
- dal 75' TORRES voto 7
- dall'85' MERINO voto 7 - MVP
- dall'85' RUIZ sv
- dal 96' IGLESIAS sv