 Portogallo Spagna 0-1, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Portogallo-Spagna 0-1, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali

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È lui il migliore in campo: "mago" Merino entra e decide la partita in pieno recupero (voto 7) sull'assist dell'altro subentrato Ferran Torres (7 anche a lui). Delude Yamal (5), non riesce a incidere nemmeno Ronaldo, e così Leao dalla panchina. Le pagelle di Portogallo-Spagna a cura di Marco Salami

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