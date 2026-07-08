Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro il Marocco in programma giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane. "Tchouameni sta meglio, potrebbe tornare ad allenarsi, sul cartellino di Olise abbiamo ricevuto la notizia che rimane valido". Infine una battuta sulla designazione di un arbitro argentino: "Spero sia bravo come Letexier, ma l'avversario è il Marocco non l'arbitro"

Entriamo nel vivo dei Mondiali con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco in programma a Boston giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane. Il ct francese Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita: "Il recupero è fondamentale, facciamo di tutto per permettere ai giocatori di essere nella migliore condizione. Tchouameni sta meglio (il centrocampista aveva avuto un problema muscolare che gli ha fatto saltare l'ottavo contro il Paraguay), vedremo, potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo". Il ct ha analizzato l'avversario, il Marocco: "E' una squadra di grande qualità, li abbiamo affrontati quattro anni fa a Doha in semifinale e hanno giocato anche una finale di Coppa d'Africa. Hanno cambiato allenatore ma stanno ottenendo buoni risultati. Siamo ai quarti di finale di Coppa del Mondo non per caso, più vai avanti più aumentano le difficoltà, abbiamo avuto avversarie difficili ma siamo riusciti a rendere più facili le partite".

"La Fifa ha confermato il cartellino di Olise"

La designazione dell'arbitro Facundo Tello e di una terna tutta argentina ha acceso il dibattito in Francia, ma Deschamps ha smorzato i toni: "Ci sono delle designazioni, non possiamo fare nulla. Spero che gli arbitri argentini siano bravi come Letexier, ma il nostro avversario sarà il Marocco, non l'arbitro". Infine sul 'caso' Olise dopo che la Fifa ha comunicato la conferma del cartellino giallo che lo farà entrare in diffida e dunque saltare un'eventuale semifinale in caso di altra ammonizione: "Abbiamo saputo questa mattina della decisione dalla Fifa sulla conferma del cartellino". La Francia aveva chiesto l'annullamento, ma la richiesta è stata respinta.