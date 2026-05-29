Riavvolgere il tempo e rivivere la giornata che ha portato alla vittoria del Mondiale di Germania del 2006 è possibile: giovedì 9 luglio su Sky Sport sembra di essere tornati indietro di 20 anni. Su Sky Sport Calcio è possibile rivedere tutti i programmi, ora per ora, come se fosse allora. Programmazione dedicata anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Legend. In onda, inoltre, in versione integrale, "L’Uomo della Domenica - Marcello Lippi, Mare Dentro". Malagò: "I successi del passato sono uno stimolo per il futuro"