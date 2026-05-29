Prima di oggi, in Nazionale Mbappè aveva segnato 15 rigori consecutivi da quello sbagliato contro la Svizzera (parata di Sommer) a Euro2020 che portò all’eliminazione della Francia
Francia-Marocco, il risultato in diretta LIVE
Partita di grande ritmo a Boston ma è la Francia a provare con maggiore insistenza. Bonou costretto a compiere due belle parate su Mbappé e Doué e riesce anche a neutralizzare un rigore calciato da Mbappé e procurato dallo stesso attaccante del Real Madrid per fallo di Mazraoui
Quasi tutto pronto per l'avvio del secondo tempo, le squadre stanno tornando in campo
Francia-Marocco, le statistiche del primo tempo
Ai Mondiali Bonou su 9 rigori affrontati ha subito solo 2 gol, 4 parati e 3 sbagliati
Francia-Marocco 0-0
50' - Ci prova Hakimi direttamente su calcio di punizione, palla decisamente larga sul primo palo
L'ulltimo rigore sbagliato da Mbappè era stato nel Clasico contro il Barcellona quest’anno. Bonou ne para di media 1 ogni 4
47' - Ci prova anche Digne dalla distanza, gran conclusione con il sinistro, la palla colpisce la traversa
45' - Cinque minuti di recupero
Yassine Bounou ha parato quattro rigori ai Mondiali, il numero più alto in coabitazione per un portiere dal 1966 (incl. rigori in serie).
43' - La Francia vuole chiudere in attacco il primo tempo, Marocco sempre sulla difensiva
35' - Altra chance per la Francia, inserimento centrale di Doué che si presenta a tu per tu con Bonou e ancora una grande risposta del portiere marocchino
33' - La Francia non sembra scalfita nell'umore dal rigore sbagliato da Mbappé, ci prova Dembelé con il Mancino da posizione defilata, la palla non gira abbastanza verso il secondo palo e termina sul fondo
SI RIPARTE
COOLING BREAK
28' - Mbappé contro Bonou: parata
25' - Calcio di rigore per la Francia, fallo di Mazraoui su Mbappé
Contropiede micidiale della Francia con palla a Mbappé che punta l'area, entra in area, doppio passo e viene messogiu da Mazraoui
18' - La Francia continua a muovere palla sulla trequarti offensiva, palla in mezzo per Dembelé che ci prova di testa ma non inquadra la porta
13' - La Francia è molto attenta sulle ripartenze del Marocco in particolare alla qualità di Brahim Diaz controllato fino a qui con grande attenzione da Manu Koné
9' - Ritmi molto alti in questo avvio di partita anche se è la Francia che prova a imporre il proprio gioco con il Marocco che tende a ripartire velocemente
4' - Dagli sviluppi del calcio d'angolo, colpo di testa di Upamecano, Bonoau d'istinto sventa lla conclusione del difensore francese
3' - Prima fiammata di Mbappé che si libera al limite dell'area e calcia con il destro, Bonou devia in angolo
Francia-Marocco 0-0
Si parte a Boston
Ci siamo quasi sta per iniziare Francia-Marocco, primo quarto di finale dei Mondiali 2026
Squadre in campo e inni nazionali
Cinque giocatori nella rosa del Marocco giocano attualmente nella Ligue 1 francese: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Ayyoub Bouaddi (Lille), Amine Sbaï (Angers), e Samir El Mourabet e Gessime Yassine (both Strasbourg).
Mondiali, la classifica marcatori all-time: Messi a 21 gol
Mostruoso. Dopo aver sbagliato il 4° rigore in carriera ai Mondiali, il fuoriclasse argentino ha segnato il suo 21° gol in una Coppa del Mondo (se si considerano solo quelli segnati da Over-35 sarebbe comunque sul podio), l'8° di questa edizione. Resta, comunque, aperta la grandissima sfida con Mbappé per la vetta: dopo aver steso il Paraguay su rigore, il francese insegue a -2
Bomber all-time: Messi da 'Over-35' sarebbe sul podioVai al contenuto
Ci avvicianiamo sempre di più al fischio d'inizio del primo quarto di finale del Mondiale 2026
2026: Sky Sport celebra i 20 anni dalla vittoria al Mondiale
Riavvolgere il tempo e rivivere la giornata che ha portato alla vittoria del Mondiale di Germania del 2006 è possibile: giovedì 9 luglio su Sky Sport sembra di essere tornati indietro di 20 anni. Su Sky Sport Calcio è possibile rivedere tutti i programmi, ora per ora, come se fosse allora. Programmazione dedicata anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Legend. In onda, inoltre, in versione integrale, "L’Uomo della Domenica - Marcello Lippi, Mare Dentro". Malagò: "I successi del passato sono uno stimolo per il futuro"
Sky celebra i 20 anni dal Mondiale 2006Vai al contenuto
Il Marocco non ha mai perso una partita della Coppa del Mondo FIFA arbitrata da un argentino
Lo spogliatoio del Marocco a Boston
Lo spogliatoio della Francia a Boston
Chi vincerà il Mondiale secondo il Supercomputer Opta: le percentuali prima dei quarti
Le percentuali per i quarti di finale, le favorite in semifinale e la possibile finalissima ad oggi: ecco cosa dice l'algoritmo di Opta in vista di Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera
Chi vincerà il Mondiale? Le percentuali Opta prima dei quartiVai al contenuto
La Francia ha superato i quarti di finale di una grande competizione in sei delle otto occasioni capitate, due volte ai rigori.
Mondiali di calcio, accadde oggi: Bebeto inventa l'esultanza della culla
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... come nacque l'esultanza della culla consegnata alla storia da Bebeto
Mondiali, accadde oggi: Bebeto segna e inventa l'esultanza della cullaVai al contenuto
Le Bleus hanno sempre superato il turno a eliminazione diretta nelle due volte in cui hanno affrontato una squadra africana, sempre imponendosi 2-0.
Mondiali 2026, i giocatori con più dribbling riusciti. CLASSIFICA
Specialisti nel nome dello spettacolo, ma anche qualche sorpresa. Sono i migliori dribblatori del Mondiale, protagonisti che accumulano esecuzioni riuscite nel corso del torneo. Nella top 10 s'iscrivono due nomi dalla Serie A, loro come un paraguaiano e una rivelazione di Curaçao. E il podio è davvero stellare... (dati Opta)
Lamine Yamal è il miglior dribblatore del Mondiale. CLASSIFICAVai al contenuto
La formazione del Marocco sul profilo X della federcalcio marocchina
La formazione della Francia sul profilo X della federcalcio francese
Mondiali, gli eroi dimenticati: da Ochoa alle meteore di un solo mese
È proprio come cantava David Bowie: possiamo essere eroi, anche solo per un giorno o — al massimo — per un mese. Gli eroi dimenticati dei Mondiali sono quei giocatori che ricordiamo solo con la maglia della loro nazionale, entrati nella memoria collettiva per un semplice ma luminosissimo mese di torneo. Da dove sono spuntati? E dove sono andati a giocare dopo? Nessuno lo sa. Un po' come Ochoa, che sembra scomparire dai radar per poi ripresentarsi, puntualmente, tra i pali del Messico ogni quattro anni
Heroes: gli eroi per un giorno (anzi un mese) famosi solo ai MondialiVai al contenuto
La formazione del Marocco in grafica
Marocco, le scelte di formazione
Ouahbi schiera Mazraoui da centrale e Salah Eddine sulla sinistra in difesa. Bouaddi e El Aynaoui a centrocampo. Brahim Diaz parte da sinistra sulla trequarti. El Khannouss da riferimento più avanzato
I giocatori diffidati nei quarti di finale dei Mondiali 2026
20 nomi, alcuni 'di lusso': è l'elenco completo dei diffidati per i quarti di finale del Mondiale. In caso di altra ammonizione, dunque, salteranno l'eventuale semifinale. Ecco di chi si tratta: ricordiamo che il conto dei cartellini si azzererà al termine dei quarti
Mondiali, i 20 giocatori diffidati ai quarti di finale: non mancano nomi importantiVai al contenuto
La formazione della Francia in grafica
Francia, le scelte di formazione
Deschamps manda in campo Koné accanto a Rabiot. In difesa a sinistra confermato Digne. In attacco Mbappé come riferimento più avanzato, alle spalle Dembelé, Olise e Doué
Francia, le misure di sicurezza in vista del 'derby' mondiale col Marocco
La Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del quarto di finale del Mondiale 2026 contro il Marocco. Il Servizio di Intelligence Territoriale ha classificato la partita come un "rischio particolare" per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina
Francia, le misure di sicurezza in vista del 'derby' mondiale col MaroccoVai al contenuto
Mondiali, Collina: "Gli arbitri non sono influenzati, nemmeno da Infantino"
Le parole di Collina in un'intervista al sito della Fifa: "Nessuno può mettere in dubbio l'integrità degli ufficiali di gara. E nessuno può sostenere che l'arbitraggio Fifa possa essere influenzato da chicchessia, nemmeno dal presidente Gianni Infantino"
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Brasile, Romario attacca Ancelotti: "Non può restare Commissario Tecnico
L'ex attaccante del Brasile contro Ancelotti, dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale: "Non può restare Ct del Brasile. La partita con la Norvegia è stata una vergogna. Lui ha commesso molti errori"
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Inghilterra, Quansah squalificato per due giornate ai Mondiali: la decisione della Fifa
Brutte notizie per Thomas Tuchel in vista del quarto di finale dei Mondiali contro la Norvegia. La Fifa ha squalificato per due giornate Jarell Quansah dopo il cartellino rosso rimediato contro il Messico: il difensore salterà così sia i quarti sia un'eventuale semifinale. Respinta di fatto la possibilità di un ricorso della Football Association che stava valutando di chiedere la revoca della squalifica dopo il caso Balogun
Inghilterra, Quansah squalificato per due giornate: il comunicato della FifaVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct. Deschamps
MAROCCO (4-2-3-1):Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, Talbi; El Khannouss. Ct. Ouahbi
Statistiche e curiosità
Francia e Marocco si affronteranno per la settima volta, con i Bleus imbattuti nei sei precedenti (4 vittorie, 2 pareggi). L'unico incontro ufficiale finora è stato il più recente: una vittoria per 2-0 della Francia nella semifinale della Coppa del Mondo 2022.
Francia, 3 sconfitte su 6 ai Mondiali dal 2000 in poi contro africane
La metà delle sconfitte della Francia in Coppa del Mondo in questo secolo è arrivata contro squadre africane (3 su 6, escludendo i rigori). In questo periodo di tempo, la Francia ha incassato più ko in sette sfide contro formazioni africane (3) di quelli rimediati contro avversarie europee (2 su 15 match) e sudamericane (0 su 9 gare) messe insieme (2 sconfitte in 24 partite).
La Francia punta al terza semifinale consecutiva ai Mondiali
La Francia punta a qualificarsi per la terza semifinale consecutiva nella Coppa del Mondo , dopo esserci riuscita nel 2018 (vincitrice) e nel 2022 (finalista). Solo altre due nazionali hanno raggiunto la semifinale in tre tornei consecutivi: la Germania (quattro dal 2002 al 2014 e tre dal 1982 al 1990) e il Brasile (tre dal 1994 al 2002).
Francia vittoriosa in 11 delle ultime 12 gare ufficiali
La Francia ha vinto 11 delle ultime 12 partite ufficiali (1 pareggio), incluse le ultime sette. L'ultima volta che ha ottenuto almeno otto 8 vittorie di fila in gare ufficiali è stato tra settembre 2002 e giugno 2004 (una serie di 14).
In due occasioni africane imbattute nelle prime cinque gare di un Mondiale
Solo in due occasioni una squadra africana è rimasta imbattuta nelle prime cinque partite di un torneo della Coppa del Mondo ed entrambe le volte è successo al Marocco, nelle ultime due edizioni (cinque nel 2022 e nel 2026). Tuttavia, il Marocco fu battuto proprio dalla Francia nella sesta partita del Mondiale 2022.
Venticinquesima gara di Deschamps come Ct ai Mondiali
La prossima sarà la 25^ partita di Didier Deschamps come tecnico nella Coppa del Mondo, eguagliando il record di Helmut Schön (25 tra il 1966 e il 1978). Le 19 vittorie di Deschamps nella competizione, tutte alla guida della Francia, rappresentano già il primato assoluto per un allenatore.
I numeri di Mbappé in questo Mondiale
Kylian Mbappé è il miglior giocatore della Francia per gol segnati (7), coinvolgimenti a rete (9) e occasioni create (12) nella Coppa del Mondo 2026, mentre solo Michael Olise (9) ha effettuato più line-breaking passes che hanno attraversato la linea difensiva avversaria rispetto a Mbappé (8).
Brahim Diaz il giocatore del Marocco coinvolto in più gol in tutte le competizioni
Dall'inizio della Coppa d'Africa 2025, Brahim Díaz è il giocatore del Marocco coinvolto in più gol tra tutte le competizioni (10 - 6 reti , 4 assist)
Olise in doppia cifra per dribbling, occasioni e passaggi
Michael Olise della Francia è il primo giocatore a completare almeno 10 dribbling (11), creare almeno 10 occasioni su azione (10) ed effettuare almeno 10 passaggi filtranti (11) al suo torneo di esordio nella Coppa del Mondo dai tempi di Zico nel 1978.
Hakimi ha creato più occasioni di ogni altro difensore
Nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo FIFA (2022 e 2026), Achraf Hakimi del Marocco ha creato più occasioni di qualsiasi altro difensore (21). In particolare, le sue 15 occasioni create nel torneo in corso rappresentano già un record per un difensore africano in una singola edizione del Mondiale dal 1966