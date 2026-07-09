Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
amarcord 2006

Il 9 luglio di venti anni fa il cielo diventava azzurro sopra Berlino

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Più di una partita, più di un ricordo: il 9 luglio di venti anni fa l'Italia di Marcello Lippi vinceva i Mondiali battendo ai calci di rigore la Francia. Il racconto di quella indimenticabile partita

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ