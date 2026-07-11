Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Harry Kane e la partita a golf con Donald Trump: "Esperienza surreale"

oltre i mondiali
Credits: Ansa e Getty

L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha giocato a golf con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A confermarlo è stato proprio il bomber inglese, che in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia ha detto: "Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale"

MONDIALI, LE NEWS LIVE

Harry Kane si prepara a sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali, ma l'attaccante inglese è anche un grande appassionato di golf. Una notizia che deve essere arrivata anche a Donald Trump, con cui ha giocato 18 mesi fa a Palm Beach in Florida. A rivelarlo era stato proprio il presidente degli Stati Uniti alcuni giorni fa: "Penso che Kane sia un grande giocatore. Ho giocato a golf con lui e mi piace molto. È anche un bravo golfista. È davvero eccezionale". Una notizia che ha fatto il giro del mondo, confermata anche dallo stesso Kane in conferenza stampa: "Quando il Presidente degli Stati Uniti ti invita da qualche parte… Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale. Il suo livello di golf è abbastanza buono, spero di poter giocare bene come lui alla sua età".

mondiali

Norvegia-Inghilterra, le probabili formazioni

Beckham in visita all'allenamento dell'Inghilterra

Ad assistere all'allenamento dell'Inghilterra in vista della sfida contro la Norvegia, c'è stato anche un ospite speciale: David Beckham. Kane in conferenza ha rivelato: "Ci ha augurato buona fortuna. Spesso dopo le partite mi manda dei messaggi, siamo in contatto. È stato bello incontrarlo di nuovo, è una leggenda dell'Inghilterra. Speriamo di renderlo orgoglioso".

Beckham all'allenamento dell'Inghilterra

"Haaland è una macchina, una bestia"

Quella tra Inghilterra e Norvegia sarà anche una sfida a distanza tra Kane e Haaland, due dei migliori attaccanti al mondo. L'attaccante inglese ha voluto fare i complimenti al bomber norvegese: "Da un punto di vista fisico è una macchina, una bestia. La sua finalizzazione è ai massimi livelli e il suo record di gol segnati parla da solo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Caso Balogun, Uefa contro Fifa: le news LIVE

live Mondiali

Florin Balogun 'graziato' dalla Fifa dopo l'espulsione contro la Bosnia: squalifica congelata,...

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi altri due ottavi: Portogallo-Spagna alle 21:00 a Dallas e poi nella notte italiana (alle...

Milan, Gimenez va ko: distorsione alla caviglia

Mondiali

Entrato nella ripresa nella partita persa dal suo Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante del...

Malagò: "Caso Balogun ha evidente sapore politico"

Mondiali

Il presidente della Figc ha commentato il caso Balogun, con la decisione di sospendere la...

Marianella: "Il Brasile ha poco talento"

Mondiali

La Seleçao è fuori dal Mondiale, eliminazione commentata da Gianfranco Teotino: "La squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE