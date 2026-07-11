Harry Kane e la partita a golf con Donald Trump: "Esperienza surreale"oltre i mondiali
L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha giocato a golf con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A confermarlo è stato proprio il bomber inglese, che in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia ha detto: "Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale"
Harry Kane si prepara a sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali, ma l'attaccante inglese è anche un grande appassionato di golf. Una notizia che deve essere arrivata anche a Donald Trump, con cui ha giocato 18 mesi fa a Palm Beach in Florida. A rivelarlo era stato proprio il presidente degli Stati Uniti alcuni giorni fa: "Penso che Kane sia un grande giocatore. Ho giocato a golf con lui e mi piace molto. È anche un bravo golfista. È davvero eccezionale". Una notizia che ha fatto il giro del mondo, confermata anche dallo stesso Kane in conferenza stampa: "Quando il Presidente degli Stati Uniti ti invita da qualche parte… Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale. Il suo livello di golf è abbastanza buono, spero di poter giocare bene come lui alla sua età".
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Norvegia-Inghilterra, le probabili formazioni
Beckham in visita all'allenamento dell'Inghilterra
Ad assistere all'allenamento dell'Inghilterra in vista della sfida contro la Norvegia, c'è stato anche un ospite speciale: David Beckham. Kane in conferenza ha rivelato: "Ci ha augurato buona fortuna. Spesso dopo le partite mi manda dei messaggi, siamo in contatto. È stato bello incontrarlo di nuovo, è una leggenda dell'Inghilterra. Speriamo di renderlo orgoglioso".
"Haaland è una macchina, una bestia"
Quella tra Inghilterra e Norvegia sarà anche una sfida a distanza tra Kane e Haaland, due dei migliori attaccanti al mondo. L'attaccante inglese ha voluto fare i complimenti al bomber norvegese: "Da un punto di vista fisico è una macchina, una bestia. La sua finalizzazione è ai massimi livelli e il suo record di gol segnati parla da solo".