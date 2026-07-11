L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha giocato a golf con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A confermarlo è stato proprio il bomber inglese, che in conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia ha detto: "Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale"

Harry Kane si prepara a sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali, ma l'attaccante inglese è anche un grande appassionato di golf. Una notizia che deve essere arrivata anche a Donald Trump, con cui ha giocato 18 mesi fa a Palm Beach in Florida. A rivelarlo era stato proprio il presidente degli Stati Uniti alcuni giorni fa: "Penso che Kane sia un grande giocatore. Ho giocato a golf con lui e mi piace molto. È anche un bravo golfista. È davvero eccezionale". Una notizia che ha fatto il giro del mondo, confermata anche dallo stesso Kane in conferenza stampa: "Quando il Presidente degli Stati Uniti ti invita da qualche parte… Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale. Il suo livello di golf è abbastanza buono, spero di poter giocare bene come lui alla sua età".